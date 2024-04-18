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        Tunca Nehri alarm veriyor: Su seviyesi geçen yıla göre 4 kat azaldı

        Edirne'de kuraklık nedeniyle suyu çekilen Tunca Nehri alarm veriyor. Geçen yıla göre su seviyesi 4 kat azalan nehirde adacıklar oluşurken, canlılar da yaşam savaşı veriyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 10:22 Güncelleme: 18.04.2024 - 10:29
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        Geçtiğimiz yıllarda ve bu yıl boyunca hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ve yağışların yetersiz olduğu Edirne'de önemli su kaynaklarından biri olan Tunca Nehri'nin debisi en dip seviyeye kadar düştü.

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        DEBİSİ GEÇEN YILA ORANLA 4 KAT AZALDI

        Tunca Nehri'nin Suakacağı istasyonundaki son ölçümde saniyede 4 metreküp olarak kaydedilen nehrin debisi, geçen yıl aynı tarihte 16 metreküp saniye olarak ölçülmüştü. Hem hayvanlara hem tarıma can suyu olan nehrin debisi bir önceki yıla göre tam 4 kat azaldı.

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        Kuraklığın vurduğu Tunca Nehri'nde debinin düşmesiyle birlikte adacıklar oluştu.

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        Araç lastiklerinin ve atıkların yüzeye çıktığı nehrin bazı bölgelerinde vatandaşlar da rahatça yürüyebiliyor. 

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        Nehrin ortasındaki adacığa yürüyerek gelen bir vatandaşın oltayla balık tuttuğu görüldü. Tunca Nehri'nin son hali vatandaşları ise tedirgin ediyor.

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        CANLILAR YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

        Edirneli üniversite öğrencisi Cennet Cemre Aydın, "Tunca Nehri kenarı yazın ve kışın sürekli geldiğimiz bir yer olduğundan dolayı buradaki suyun hemen hemen her seviyesine hakimiz aslında. Şu an baharın ilk dönemi olmasına rağmen suyun bu kadar çekilmesi bize 3 ay sonra yeni sorunlar doğuracaktır. Nehirde kano etkinliklerine de katılan birisi olarak suyun hem kirliliği hem de suyun içerisinde yaşayan canlıların çok zor durumda olduğunu görüyorum. Bu nedenle 3 ay sonraki halimizi düşünemiyorum. Umarım su yükselir ve bu seviyede kalmaz" dedi.

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        "CANLILAR KURAKLIK NEDENİYLE YÜZMEKTE ZORLANIYOR"

        Edirne'de arkadaşıyla Tunca Nehri'ni ziyaret eden ve Edirne'de eğitim gören lise öğrencisi Ayşenur Milet, Tunca Nehri'nin çok kurak olduğuna değinerek, "Bulgaristan'dan doğan Tunca Nehrinin daha baharın başında olmamıza rağmen kuraklıktan çok etkilendiğini görüyoruz. Nehrin içindeki canlılar kuraklık nedeniyle oluşan yosunlardan dolayı yüzmekte zorlanıyor. Kuraklık nedeniyle nehrin dibindeki çöplerde yüzeye çıkmış. Baharın daha başında olmamıza rağmen kuraklığın bu kadar etkisini göstermesi beni oldukça şaşırttı. Şu anda derslerimize konu olan bu kuraklığın ileriki dönemlerde daha da fazla ciddiyetini koruyacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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        Nisan ayında yağmur yağışlarını beklediklerini ifade eden Edirneli vatandaşlardan Memduh Sidim ise, "Türkiyemizin ve serhat şehrimizin incileri olan Arda, Meriç ve Tunca nehirleri Edirne'de akmaktadır. Mevsim itibari ile kuraklık yaşıyoruz. Bu nehir yatağının içerisinde çok sayıda canlı yaşamaktadır. Su seviyesi çok düştüğünden dolayı balıklar, kunduzlar, su maymunları ve diğer canlılar oksijen alamadıkları için çok zor durumda kalmışlardır. Nisan yağmurlarını bekliyoruz. Şu anda görünen bu su kirlilik ile beraber geçtiğimiz yıl kar ve yağmur yağışlarının az oluşu nedeniyle büyük bir kuraklık oluşturmaktadır. Su seviyesinin düşüklüğünden dolayı balıklar son yaşam savaşını veriyor. Nehirde kuraklıkla beraber çok kirlilik görünüyor. Nisan ayında yağacak olan yağmurlar ile su seviyesinin normale dönmesini ümit ediyoruz" ifadelerine kullandı.

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        #tunca nehri
        #edirne
        #kuraklık
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