Tunca Nehri alarm veriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Çevre
ABONE OL

Tunca Nehri'ndeki kirlilik doğal yaşamı olumsuz etkiliyor

Edirne'den geçen Tunca Nehri'nin debisi sıcak hava ile tarımsal sulamanın etkisiyle düşerken, nehirdeki oksijen miktarının azalması ve dipte biriken çöplerin gün yüzüne çıkması doğal yaşamı olumsuz etkiliyor.

Tunca Nehri'ndeki kirlilik doğal yaşamı olumsuz etkiliyor
Tunca Nehri alarm veriyor
0:00 / 0:00
AA

Kaynağını Bulgaristan'dan alan Tunca Nehri'nin hem havzasındaki hem de Edirne'deki yağışların azlığından dolayı debisinde düşüş yaşanıyor.

Bu ay ortalama saniyede 4 metreküp olan Tunca'nın akışı, geçen yıl aynı dönemde 6 metreküp/saniye, bir önceki yılda ise 9 metreküp/saniye olarak kayıtlara geçmişti.

Hem su seviyesinin azaldığı hem de organik kirlilik yükünün fazlalaştığı nehirde su mercimeği ve benzeri organizmalarda da artış gözleniyor.

Trakya Üniversitesi Biyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi ve Kuş Bilimci Mustafa Kaya, AA muhabirine, son zamanlarda yağışların azalmasıyla Edirne'deki nehirlerde de su seviyesinin düştüğünü belirtti.

Özellikle Tunca'da su seviyesinin azalmasıyla bitki örtüsünün çoğaldığını anlatan kaya, nehir dibinde biriken çöplerin de gün yüzüne çıktığını söyledi.

Kaya, "Bitki örtüsünün artmasıyla doğal olarak sudaki oksijen miktarı azalıyor. Nehirdeki özellikle mikroskobik canlılar ve bazı bitkiler ölmeye başlıyor. Nehirde başlayan kokuşmalar insanlar kadar suda yaşayan canlıları da olumsuz etkiliyor. Nehirde başta ördekler olmak üzere su kuşlarının yaşam alanları da var. Su içerindeki besinlerin azalması tabii ki onları da olumsuz etkiliyor. Nehirdeki kirlilik canlı yapısına ve ekosisteme zarar veriyor." diye konuştu.

"DOĞAYA VE NEHİRDE YAŞAYAN CANLILARA SAYGILI OLMALIYIZ"

Edirne'de yaşayan Giray Coşkun da Tunca Nehri ve çevresindeki kirliliğin her geçen gün arttığını dile getirdi.

Nehirdeki çöplerin artık herkesi rahatsız etmeye başladığını anlatan Coşkun, "Buradaki kirliliğe bir çözüm bulunması gerekir. Herkes kendi çöpünü çevreye gelişi güzel atmasa aslında hiçbir sorun çıkmayacak. Doğaya ve nehirde yaşayan canlılara saygılı olmalıyız." dedi.

Eliz Sam ise nehir kenarında vakit geçiren insanların çöplerini ve tükettikleri içeceklerin şişelerini nehre atması nedeniyle kirliliğin son bir yılda gözle görülür bir şekilde arttığına dikkati çekti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ölüm ikisini de teğet geçti
GÜNDEM Ölüm ikisini de teğet geçti
SON DAKİKA: İki tren kafa kafaya geldi! Faciadan dönüldü!
GÜNDEM İki tren kafa kafaya geldi! Faciadan dönüldü!
Son dakika haberi! MEB'den mazeretli öğrenci açıklaması
GÜNDEM MEB'den mazeretli öğrenci açıklaması
ORMAN YANGINI! Son dakika: Hatay'daki orman yangınında 3 gözaltı! - Haberler
GÜNDEM Hatay'daki orman yangınında 3 gözaltı!
Nusaybin'de iki köye karantina
GÜNDEM Nusaybin'de iki köye karantina
İzmir merkezli 41 il ve KKTC'de FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltı sayısı 157'ye yükseldi
GÜNDEM İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 157 gözaltı
Son dakika! Sürücüleri uyarmak istedi, korkunç son - Ankara haberleri
GÜNDEM Sürücüleri uyarmak istedi, korkunç son!
TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya Milli Gününü kutladı
GÜNDEM Şentop, Kuzey Makedonya Milli Gününü kutladı
YASAKLANDI... Son dakika: 'Kalp Çarpıntısı' adlı kitap müstehcen ilan edildi!
GÜNDEM 'Kalp Çarpıntısı' adlı kitap müstehcen ilan edildi!
DSİ kura çekimi bitti! İşte 2021 İŞKUR - DSİ kura sonuçları sorgulama ekranı -
GÜNDEM DSİ kuraları çekildi! İşte sonuç ekranı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.