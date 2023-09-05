Tuncay Şanlı, Sakaryaspor'a geri döndü! Resmen açıklandı
Sakaryaspor, Tuncay Şanlı ile resmen anlaştı! Taner Taşkın ile yollarını ayıran yeşil-siyahlı ekip, teknik direktörlük görevini Tuncay Şanlı'ya emanet etti. Daha önce iki kez Sakaryaspor'da görev yapan Tuncay Şanlı, son olarak 2. Lig Kırmızı Grup'tayken 6 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik elde etmişti
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktör Tuncay Şanlı ile anlaşma sağladı.
Teknik direktör Taner Taşkın ile dün yollarını ayıran yeşil siyahlı ekip, takımın başına Tuncay Şanlı'yı getirdi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Tuncay Şanlı ile anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin Tuncay Şanlı." ifadelerine yer verildi.
1. LİG'E ÇIKARMIŞ ANCAK YOLLAR AYRILMIŞTI
2021-22 sezonunda ligin bitimine kısa süre kala göreve geçen Tuncay Şanlı, sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğun ilan edilmesinde rol almıştı.
1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı ile yollar daha sonra ayrılmıştı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik sorumlumuz Tuncay Şanlı ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolları ayırma kararı almış bulunmaktayız. Sayın hocamıza Sakaryaspor için geçmişten bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanılmıştı.
SAKARYASPOR'DA FORMA GİYMİŞTİ
Sakarya doğumlu olan Tuncay Şanlı, 2000-2002 yılları arasında Sakaryaspor'da forma giymişti. Tuncay, Sakaryaspor'da ilk teknik direktörlük deneyimini yaşamıştı.