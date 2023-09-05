Tuncay Şanlı, Sakaryaspor'a geri döndü! Resmen açıklandı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktör Tuncay Şanlı ile anlaşma sağladı.

Teknik direktör Taner Taşkın ile dün yollarını ayıran yeşil siyahlı ekip, takımın başına Tuncay Şanlı'yı getirdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Tuncay Şanlı ile anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin Tuncay Şanlı." ifadelerine yer verildi.

1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı ile yollar daha sonra ayrılmıştı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik sorumlumuz Tuncay Şanlı ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolları ayırma kararı almış bulunmaktayız. Sayın hocamıza Sakaryaspor için geçmişten bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanılmıştı.