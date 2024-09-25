Tunceli'de paniğe neden olan şüpheli çanta, fünye ile 2 kez patlatıldı - Güncel haberler

Tunceli'de paniğe neden olan şüpheli çanta, fünye ile 2 kez patlatıldı - Güncel haberler

Tunceli'de paniğe neden olan şüpheli çanta, fünye ile 2 kez patlatıldı Tunceli'de üst geçidin altına bırakılan şüpheli çanta, paniğe neden oldu. Yolu trafiğe kapatan ekipler, çantayı fünye yardımıyla patlattı. İlk patlamada açılmayan ve ikinci kez patlatılan çantadan kırtasiye ürünleri çıktı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 25.09.2024 - 23:53 Güncelleme: 26.09.2024 - 00:36 facebook

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