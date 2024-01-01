Tunceli'de tilkinin karlı arazide yiyecek arayışı görüntülendi
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde aç kalan tilki, karla kaplı arazide yiyecek ararken objektife yansıdı
Giriş: 01.01.2024 - 09:32 Güncelleme: 01.01.2024 - 09:40
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Ovacık'ta son haftalarda etkili olan karla, doğa beyaz örtüyle kaplandı.
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Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı ilçede aç kalan tilki, Sarıtosun köyü mevkisinde yiyecek bulmaya çalıştı.
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Uzun süre çalıların arasında ve dere kenarlarında dolaşan tilki, köydeki köpeklerin sesini duyunca bölgeden uzaklaştı.