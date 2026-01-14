Habertürk
Habertürk
        Tunceli'de ve Ordu'da bazı ilçelerde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitim ara verildi

        Hangi illerde okullar tatil? (15.01.2026)

        Sinop'ta 3 ilçede, Niğde'de, Tunceli'de ve Ordu'da bazı ilçelerde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitim ara verildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 14.01.2026 - 19:09 Güncelleme: 14.01.2026 - 21:41
        Okullar tatil mi?
        Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde meydana gelen aşırı buzlanma ve don olayları nedeniyle, oluşabilecek risklerin önüne geçilmesi amacıyla; 15 Ocak 2026 Perşembe günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversite hariç) eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli personel, kronik rahatsızlığı bulunan, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz, 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.

        ORDU

        Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı dolayısıyla buzlanma ve don riski oluştuğu belirtildi.

        Akkuş, Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabataş, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Fatsa, Çatalpınar ile İkizce ilçelerinin ise yüksek kesimlerindeki bazı okullarda eğitim yapılmayacağı aktarılan açıklamada, Korgan ve Kumru ilçelerinde de taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        Açıklamada, tamamında eğitime ara verilen ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş veya anasınıfına devam eden annelerin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

        NİĞDE

        Niğde Valiliği, meteorolojik veriler doğrultusunda il genelinde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle 15 Ocak Perşembe günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

        Valilikten yapılan açıklamada muhtemel risklerin önüne geçilmesi amacıyla il genelindeki anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 15 Ocak Perşembe günü eğitime ara verilmesine karar verildiği ifade edildi.

        Açıklamada ayrıca, eğitime ara verilen gün kapsamında anaokulu ve ilkokula devam eden çocuğu bulunan kadın kamu çalışanları ile malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı bildirildi. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumunun ise hizmetin gereği doğrultusunda ilgili birim amirlerince değerlendirileceği kaydedildi.

        SİNOP

        Sinop'ta buzlanma riski nedeniyle 3 ilçede yarın için taşımalı eğitime ara verildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte yaşanan kar yağışı sonrası bazı bölgelerde düşen hava sıcaklıklarına bağlı olarak buzlanma riski oluştuğu vurgulandı.

        Açıklamada, bu kapsamda, oluşan buzlanma sebebiyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak Ayancık ve Türkeli ilçelerinin tamamında, Boyabat ilçesinde ise kısmi olarak 15 Ocak Perşembe günü taşımalı eğitime ara verildiği aktarıldı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

