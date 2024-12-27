Tunceli'de yeni yılın gelişi Gağan geleneğiyle kutlandı

Tunceli'deki bazı dernekler tarafından, kaybolmaya yüz tutmuş Gağan geleneğinin canlandırılması amacıyla etkinlik yapıldı.

Etkinlikte yöresel kıyafet giyen 3 kişi, Moğultay Mahallesi'ndeki cadde ve sokaklarda davul zurna eşliğinde oyunlar oynadı.

Esnafı da ziyaret eden gruptakiler, karşılaştıkları vatandaşların yeni yılını kutladı.

Kışla Meydanı'nda çekilen halaylarla devam eden etkinlik, toplanan yiyeceklerin dağıtılarak birlikte yenmesiyle sona erdi.

GAĞAN TEMİZLİK, ADALET VE BÖLÜŞME ANLAMINA GELİYOR Etkinliğe katılan Mehmet Yüksel, 'Gağan' geleneğiyle eski yılın uğurlanarak yeni senenin karşılandığını söyledi. Gağanın temizlik, adalet ve bölüşme anlamına geldiğini ifade eden Yüksel, "Ayrıca Gağan'da, yaşamını yitirenlerin mezarları ziyaret edilir. Gağan, bu toplumu ayakta tutan en önemli inançlardan biridir. Eskiden köylerde yapılırdı, şimdi ise yaşatılması için şehirlerde de yapılıyor" dedi.