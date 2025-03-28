Tunceli'de kendi çizdikleri haritalarla belirledikleri alanlara gömdükleri heykelleri tarihi eser diyerek buldurdukları kişileri, satışı yapacak sahte papazla da görüştürerek yurt dışına çıkartma bahanesiyle 50 milyon TL dolandıran şebekeye 9 ilde düzenlenen operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre kentin kırsal kesimlerinde gezen şüpheliler, kendileri tarafından eski kağıt sayfalarına çizilen haritaları köydeki bazı kişilere göstererek, bölgede çok sayıda altın ve tarihi eser olduğunu söyledi.

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SAHTE PAPAZLA GÖRÜŞTÜRDÜLER

Şüpheliler, daha sonra haritalardaki bazı bölgeleri bu kişilere kazdırdı. Kazılarda küp içerisinde heykeller çıktı. Şüpheliler, kazıya katılanları, yurt dışında olduğunu belirttikleri sözde papazın heykelleri satın alacağını ifade ederek görüntülü görüştürdü.

50 MİLYON TL TOPLADILAR

Sözde papaz, heykelin Türkiye’de satışının sıkıntı olacağını belirterek, bunları yurt dışında yüksek miktarla alıp, satacağını söyledi. Heykelleri yurt dışına çıkışı için köylülerden yaklaşık 50 milyon TL toplandı. Kazıya katılanlar daha sonra dolandırıldıklarını anlayarak jandarmaya şikayette bulundu.