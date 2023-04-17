Tunceli´de yaban keçileri kara yolunda görüntülendi

Kahve telvesini sakın çöpe atmayın! Öyle faydaları var ki

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Tekin YALÇINKAYA/HOZAT (Tunceli),(DHA)TUNCELİ´nin Hozat ilçesinde kara yoluna inen nesli tükenme tehlikesi altındaki yaban keçileri, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Türkiye´nin de taraf olduğu Avrupa Yaban Hayatı ve Yaşam Ortamlarının Korunması Sözleşmesi (BERN) ile korunan ve Dünya Doğa Koruma Birliği'nce (IUCN) yayımlanan 'Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde yer alan yaban keçileri, Hozat ilçesinde görüntülendi. Demirkapı köyü yolunda seyir halindeki sürücüler, kara yoluna sürü halinde indiğini gördükleri yaban keçilerini cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Uzun süre kara yolunda duran yaban keçileri, bir süre sonra gözden kayboldu. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Hozat Tekin YALÇINKAYA

2023-04-17 13:04:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.