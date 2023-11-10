Örgüt propagandasından takipsizlik kararı verilen akademisyen görevine iade edildi

TUNCELİ´de,Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Kemal Özcan, terör örgütü propagandası yaptığı suçlamasıyla hakkında açılan adli soruşturmada takipsizlik kararı verilmesinin ardından, idari soruşturma kapsamında uzaklaştırıldığı görevine iade edildi.

Munzur Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Kemal Özcan hakkında, sosyal medyada terör örgütü liderini övdüğü gerekçesiyle Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı adli, üniversite ise idari soruşturma başlattı. İdari soruşturma kapsamında Özcan, 5 Ekim tarihiyle üniversitedeki görevinden uzaklaştırıldı.

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Prof. Dr. Ali Kemal Özcan, ifade verdi. Gerekli işlemlerin ardından savcılık, Özcan hakkında takipsizlik kararı verdi. Munzur Üniversitesi Rektörlüğü de bu kararın ardından Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Kemal Özcan´ı göreve iade etti.

ÖCALAN´IN MEKTUBUNU OKUMUŞTU

Prof. Dr. Özcan, 2019´daki İBB seçimleri öncesi, çalışma ve kitaplarını inceleyen terörist başı Abdullah Öcalan'ın isteği üzerine İmralı Cezaevi'nde görüşme gerçekleştirdiğini söyleyerek kendisine verdiğini belirttiği mektubu okumasıyla gündeme gelmişti.