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        Evde çıkan tartışmada tüfekle öldürüldü

        TUNCELİ'ninOvacık ilçesinde, evde çıkan tartışmada Çağdaş E. (34) tarafından av tüfeğiyle vurulan Erdal G. (32), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 21:48 Güncelleme: 30.11.2023 - 21:50
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        Evde çıkan tartışmada tüfekle öldürüldü
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        TUNCELİ'ninOvacık ilçesinde, evde çıkan tartışmada Çağdaş E. (34) tarafından av tüfeğiyle vurulan Erdal G. (32), hayatını kaybetti.

        Olay, akşam saatlerinde Ovacık ilçesine bağlı Çakmaklı köyünde meydana geldi. Erdal G. ile Çağdaş E. (34) arasında, evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Çağdaş E., av tüfeğiyle Erdal G.´ye ateş etti. Erdal G. Kanlar içinde yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Ovacık İlçe Entegre Hastanesi´ne kaldırılan Erdal G., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Erdal G.´nin cenazesi otopsi için morga götürülürken, Çağdaş E. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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