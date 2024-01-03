İki fay hattının kesiştiği Tunceli'de 'deprem dirençliği' paneli DOĞU AnadoluFay Hattı ile Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kesiştiği noktada bulunan Tunceli'de, 'Deprem dirençliği' paneli düzenlendi. Panelde konuşan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, kentte 1686 ağır hasarlı yapı olduğunu belirterek, "İlimizde toplamda 12 tane konteyner kent çok hızlı bir şekilde yapılıyor. İnşallah Ovacık, Pülümür ve il merkezimiz başta olmak üzere hızlıca tamamlayıp hak sahipleri yerleştirilecek" dedi.

DOĞU AnadoluFay Hattı ile Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kesiştiği noktada bulunan Tunceli'de, 'Deprem dirençliği' paneli düzenlendi. Panelde konuşan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, kentte 1686 ağır hasarlı yapı olduğunu belirterek, "İlimizde toplamda 12 tane konteyner kent çok hızlı bir şekilde yapılıyor. İnşallah Ovacık, Pülümür ve il merkezimiz başta olmak üzere hızlıca tamamlayıp hak sahipleri yerleştirilecek" dedi.

Ovacık ve Nazimiye fay hatlarını içinde bulunduran ve Doğu Anadolu Fay Hattı ile Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kesiştiği noktada bulunan Tunceli için birçok bilim insanı 'deprem' uyarısında bulunuyor. Fay hatlarının ortasında kalan kentte, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Konferans Salonu´nda 'Tunceli ve deprem dirençliği' konulu panel gerçekleşti. Panele Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nuh Köroğlu, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker ve davetliler katıldı.

'BAŞKA ŞEHİRDE OLMAYAN BİR ARAMA- KURTARMA GRUBU ÇIKARIYORUZ'

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, burada yaptığı konuşmada kent merkezinde ve 7 ilçede konteyner kentler kurulduğunu belirterek, "Pülümür hattındaki çıkışta Mutu Köprüsü´nün depremde bizim işimize yaramayacağına ve kuvvetlendirilmesi gerektiğine ilişkin bir çalışmamız oldu. Yukarı kuzey hattımızla bağlantıyı sağlayacak Mutu Köprüsü´nün yeniden yapılmasıyla ilgili taleplerimizi Sayın Bakanımıza ilettik ve uygun gördü. Köprüyü yeniden yapıyoruz. Naci Görür hocaya göre fay hattımızda 275 yılda bir deprem oluyor. Son 6 Şubat depreminde ağır hasarlı yapı sayımız 1686. Hak sahipliği çalışmamızın ilk periyodu bitti, bunların ikinci süresini başlattık. İlimizde toplamda 12 tane konteyner kent çok hızlı bir şekilde yapılıyor. İnşallah Ovacık, Pülümür ve il merkezimiz başta olmak üzere hızlıca tamamlayıp hak sahipleri yerleştirilecek. Diğer deprem bölgelerinde olmayan bir uygulama yapıyoruz. İlimizde yapı stoğu oldukça sınırlı, insanların kalacak yerleri yok. 'Ben evimi yıkıp yeni ev yapmak istiyorum ama başımızı sokacak bir ev yok' diyen insanlara da bu konteyner kentlerde ev yapım süreci tamamlanana kadar tahsis edeceğim. Sadece konteynerle bitmiyor, insanların eşyaları da var. Eşyalarını yerleştirecek bir çadır temini sürecine de girdik. Bir afet durumu oldu, bizim bazı dezavantajlarımız var ama avantajlarımız da var. İlimizde diğer illere nazaran çok daha fazla sayıda jandarma ve emniyet kuvvetimiz var. Sayıları 5 binin üzerinde. Türkiye´de başka şehirde olmayan bir arama- kurtarma grubu çıkarıyoruz. 80 ayrı tim 20 kişiden oluşuyor, yani toplamda sayısı 1600" dedi.

'ESAS MESELE KAMUNUN ORTAK BİR ÇALIŞMA YÜRÜTMESİDİR'

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ise bilim insanlarının Tunceli´ye yaptığı deprem uyarılarından bahsederek, "Burada hepimizin görevleri var. Kendimizi soyutlayarak değil vatandaşlarımızın, dostlarımızın bütün kurumların bu duruma dair görevleri var. Sayın Valimizin özellikle depremle ilgili çalışmalarını son 3 aydır yaptığımız görüşmelerde önemsemesinden kaynaklı çok önemli buluyoruz. Gerçekten ilçemizdeki konteyner merkezleri ve benzeri çalışmalar çok kıymetli. Bizlere de bir görev düşüyor. Belediye olarak deprem birimlerimizi kurarak mühendis ve bilim insanı arkadaşlarımız şehirde araştırmalar yaptı. Yaptığımız çalışmalar bir yere kadar oldu. Esas mesele kamunun ortak bir çalışma yürütmesidir" diye konuştu.

Panelde Fırat Üniversitesi eski rektörü ve jeoloji bölümü emekli öğretim görevlisi Prof. Dr. Feyzi Bingöl ile Munzur Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Taylan Sancar da deprem konusunda yaptıkları çalışmalardan bahsetti. AFAD İl Müdürü Cem Erdoğan ise kentte yapılan eğitimler ile konteyner çalışmalarından söz etti.

Panel, katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.