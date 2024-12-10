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        2 yaban keçisini avlayanlar dronla yakalandı, 1 milyon 327 bin lira ceza uygulandı

        TUNCELİ'de koruma altında bulunan ve yöre halkı tarafından kutsal kabul edilen 2 yaban keçisini avlayan 3 avcı dronla tespit edilip, toplamda 1 milyon 327 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 12:11 Güncelleme: 10.12.2024 - 12:15
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        2 yaban keçisini avlayanlar dronla yakalandı, 1 milyon 327 bin lira ceza uygulandı
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        TUNCELİ’de koruma altında bulunan ve yöre halkı tarafından kutsal kabul edilen 2 yaban keçisini avlayan 3 avcı dronla tespit edilip, toplamda 1 milyon 327 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Avrupa Yaban Hayatı ve Yaşam Ortamlarının Korunması Sözleşmesi (BERN) ile korunan ve Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından yayımlanan 'Nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin listesi'ndeki, yöre halkı tarafından da kutsal kabul edilen yaban keçilerinin avlanmaması için denetleme faaliyeti yapıldı. Sabah erken saatlerde araziye çıkan ekipler, hakim tepelerde kaçak avcılıkla mücadelede en önemli faaliyetlerin başında gelen izleme taktiğiyle dron ve dürbünle avcıları denetledi. Mazgirt ilçesi Kaleköy’de silah sesini duyan ekipler, bölgede yoğunlaşıp dronlarla sarp kayalarda tarama yaptı ve bir süre sonra da avladıkları 2 yaban keçisini taşıyan 3 avcı görüntülendi. Avcılara toplamda 1 milyon 327 bin 144 lira tazminat ve idari para cezası kesildi. Ekiplerin, yaban keçilerinin avlanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdüreceği belirtildi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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