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        Karla kaplı milli parkta kurtlar dronla görüntülendi

        TÜRKİYE'nin önemli milli parklarından Munzur Vadisi Milli Parkı'nda, karla kaplı ormanlarda kurtlar dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 15:00 Güncelleme: 17.02.2025 - 15:05
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        Karla kaplı milli parkta kurtlar dronla görüntülendi
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        TÜRKİYE'nin önemli milli parklarından Munzur Vadisi Milli Parkı’nda, karla kaplı ormanlarda kurtlar dronla görüntülendi.

        Bakanlar Kurulu tarafından 1971’de 'milli park' ilan edilen Tunceli’deki Munzur Vadisi Milli Parkı, zengin akarsu kaynakları, endemik bitki örtüsü ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan birçok yaban hayvanı ile Türkiye'nin en zengin milli parkları arasında yer alıyor. Ceviz, kavak, söğüt, çınar, asma, karaağaç ve çalı gibi bitki türleriyle kaplı vadi, vaşak, yaban keçisi, tilki, kurt, sansar, su samuru, porsuk, sincap, tavşan, yaban domuzu, ur kekliği, çengel boynuzlu dağ keçisi ve ayı gibi birçok canlı türüne ev sahipliği yapıyor.

        Bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle Munzur Vadisi Milli Parkı beyaza büründü. Doğal ortamlarında beslenmekte zorluk yaşayan 3 kurt, yiyecek ararken çıktıkları gezintide Tunceli Müzesi’nde görevli arkeolog ve dron pilotu Özgür Şahin tarafından görüntülendi. Kurtlar daha sonra tepeye çıkarak gözden kayboldu.

        Karlı arazide kurtların görüntüsünü Vali Bülent Tekbıyıkoğlu da sosyal medya hesabından paylaştı. Tekbıyıkoğlu, paylaşımında, ‘Anadolu’nun Horosan'ı Tunceli’ ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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