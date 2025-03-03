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        Ovacık'ta kar manzarası dronla görüntülendi

        TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde, etkili olan yağışlarla birlikte kar kalınlığı 1 metreyi bulurken, ortaya çıkan manzara dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 11:33 Güncelleme: 03.03.2025 - 11:35
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        Ovacık'ta kar manzarası dronla görüntülendi
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        TUNCELİ’nin Ovacık ilçesinde, etkili olan yağışlarla birlikte kar kalınlığı 1 metreyi bulurken, ortaya çıkan manzara dronla görüntülendi. Geçmiş dönemlerde 6-7 metreye kadar kar yağdığını ifade eden Celal Sarıgül, “Şimdi bu kar değil yani bu sene burada ancak 1 metre kar var. Çok eskiden 6-7 metre kar vardı. Geçtiğimiz yıl ise 2 metreydi. Hiçbir yer kardan görülmüyordu. Arabalar kullanılmıyordu. Kızaklarla erzak getiriyorduk. Biz cidden bu 1 metrelik karı çok az görüyoruz. Kar yağmazsa ne su olur ne de tarımcılık olur. Biz çok kar yağsın istiyoruz. En az 4 metre kar olsun ki burada su bol olsun” dedi.

        Türkiye'nin en fazla kar yağışı alan bölgelerinden olan ve ağır kış koşullarının etkisini sürdürdüğü Mercan ile Munzur Dağları’nın yamacındaki Ovacık ilçesinde yağan kar, yaşamı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 40 santimetreyi bulurken, bazı köylerde ise 1 metreye kadar ulaştı. Munzur Nehri’nin doğduğu ve yer altı kaynak sularının bol olduğu ilçenin köylerinde tek katlı evlerin yarısı da kara gömüldü. Metrelerce karla özdeşleşen ve geçmiş dönemde caddelerde ve sokaklarda kar tünelleri oluşan ilçede yaşayanlar, bu yıl yağışın az olmasının yer altı kaynak suları ile tarım arazilerine olumsuz etkisinin olacağını düşündüklerini söyledi.

        ‘EN AZ 4 METRE OLSUN Kİ SU BOL OLSUN’

        İlçede oturan Celal Sarıgül, bu yıl yağışın az olduğunu belirterek, “Bu kar değil. Yani bu sene burada ancak 1 metre kar var. Çok eskiden 6-7 metre kar vardı. Geçtiğimiz yıl ise 2 metreydi. Hiçbir yer kardan gözükmüyordu. Arabalar kullanılmıyordu, kızaklarla erzak getiriyorduk. Biz cidden bu 1 metrelik karı çok az görüyoruz. Mart ayında bile çok kar vardı. Tarla ektiğimizde, toprak karın üzerine atıyorduk. Kar yağmazsa ne su olur ne de tarımcılık olur. Biz çok kar yağsın istiyoruz. En az 4 metre kar olsun ki burada su bol olsun” diye konuştu.

        ‘KARIN AZ YAĞMASI BİZİM İÇİN ÜZÜCÜ’

        Kar yağışının geçmiş yıllara göre az olmasının su kaynaklarını olumsuz yönde etkileyeceğini belirterek, üzüldüğünü söyleyen Ercan Özer ise “Ovacık’ta normalde aralık ayında kar yağmaya başlar. Bu sene şubat ayının sonunda kar yağmaya başladı. Bize göre bu bir metre olan kar çok az. Dışarıdan buraya insanlar geliyor gezmek amacıyla ve onlar ‘ne kadar çok kar yağmış’ diyor ama bizim için çok az, çünkü buranın doğal güzelliği ve bereketi kardır. Munzur gözeleri ve Munzur suyu kardan beslenir. Geçmiş dönemlerde 3-4 metre kar yağdığını biliyorum. Son yıllarda ise 2-2,5 metre oluyordu. Şimdi ise aşağı yukarı 1 metre. Karın az yağması bizim için üzücü. Bizler de bu durumdan dolayı mutsuzuz. Doğal su kaynakları, hayvancılık ve tarımcılığın hakim olduğu bu ilçede az kar yağışı endişe verici” ifadelerini kullandı.

        Emine Soylu ise geçmiş dönemdeki kar yağışını günümüzle kıyaslayarak, şöyle konuştu:

        “Eskiden çok kar yağıyordu. Kar bizim evin ikinci katına kadar ulaşıyordu. Evlerimize kardan yapılan tünellerle giriyorduk. Bu sene 1 metre yağmış azdır. Her sene 3-4 metre kar yağıyordu. Kar yağmazsa su olmaz. Bizler de su olmazsa üzülürüz.”

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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