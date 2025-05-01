Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Hastanede kuru hava motoru arızalandı; yoğun duman nedeniyle hastalar tahliye edildi (2)- Yeniden

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 13:39 Güncelleme: 01.05.2025 - 13:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hastanede kuru hava motoru arızalandı; yoğun duman nedeniyle hastalar tahliye edildi (2)- Yeniden
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yazıişleri müdürlerine

        ‘Tunceli Devlet Hastanesi’nde yangın; hastalar tahliye edildi’ başlıklı haberimizi, kaynağından alınan ek bilgilerle yeniden servis ediyoruz

        YENİDEN

        -------------------

        Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Öküz arabacıları grevi
        Öküz arabacıları grevi
        Ünlülerden 1 Mayıs mesajları
        Ünlülerden 1 Mayıs mesajları
        Kayınvalidesini bıçaklayıp öldürdü! Katil damat!
        Kayınvalidesini bıçaklayıp öldürdü! Katil damat!
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        Köstebek tabancasıyla gelen trajik son!
        Köstebek tabancasıyla gelen trajik son!
        Derbi yerli, goller yabancı!
        Derbi yerli, goller yabancı!
        Esad rejimi devrildikten sonra kaç Suriyeli evine döndü?
        Esad rejimi devrildikten sonra kaç Suriyeli evine döndü?
        Beşiktaş, derbide 20 yıl sonra duble peşinde!
        Beşiktaş, derbide 20 yıl sonra duble peşinde!
        78 canın ölüm nedeni 'grill plate' ızgaraymış!
        78 canın ölüm nedeni 'grill plate' ızgaraymış!
        Galatasaray'ın zorlu operasyonu: Transferde yeniden yapılanma
        Galatasaray'ın zorlu operasyonu: Transferde yeniden yapılanma
        Ralli tutkunu iş insanından acı haber!
        Ralli tutkunu iş insanından acı haber!
        40 yıl sonra doktor oldu
        40 yıl sonra doktor oldu
        İstismarın görüntüsünü çekmişti! Cani baba duruşmadan cezaevine!
        İstismarın görüntüsünü çekmişti! Cani baba duruşmadan cezaevine!
        Halı sahada kalbi durdu! 12 gün sonra...
        Halı sahada kalbi durdu! 12 gün sonra...
        Gergin gece
        Gergin gece
        UTTS uygulamasında süre uzatıldı
        UTTS uygulamasında süre uzatıldı
        "İlişkimiz gayet yolunda"
        "İlişkimiz gayet yolunda"
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'daki elektrik kesintisine ilişkin açıklama
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'daki elektrik kesintisine ilişkin açıklama

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Tunceli Devlet Hastanesi'nde çıkan küçük çaplı yangın söndürül...
        GÜNCELLEME - Tunceli Devlet Hastanesi'nde çıkan küçük çaplı yangın söndürül...
        Tunceli Devlet Hastanesi'nde çıkan küçük çaplı yangın söndürüldü
        Tunceli Devlet Hastanesi'nde çıkan küçük çaplı yangın söndürüldü
        Tunceli Devlet Hastanesi'nde yangın; hastalar tahliye edildi
        Tunceli Devlet Hastanesi'nde yangın; hastalar tahliye edildi
        Tunceli'de 15 yıl önce PKK'lılarla çıkan çatışmada şehit olan 5 asker için...
        Tunceli'de 15 yıl önce PKK'lılarla çıkan çatışmada şehit olan 5 asker için...
        Tunceli'de 15 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen askerler...
        Tunceli'de 15 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen askerler...
        Halı saha maçı sonrası fenalaşan astsubay hayatını kaybetti
        Halı saha maçı sonrası fenalaşan astsubay hayatını kaybetti