Hastanede kuru hava motoru arızalandı; yoğun duman nedeniyle hastalar tahliye edildi (2)- Yeniden
Yazıişleri müdürlerine
‘Tunceli Devlet Hastanesi’nde yangın; hastalar tahliye edildi’ başlıklı haberimizi, kaynağından alınan ek bilgilerle yeniden servis ediyoruz
YENİDEN
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Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,
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