Hizmetli olarak göreve başladığı feribota kaptan oldu; 30 yıldır ilçeyi şehre bağlıyor

TUNCELİ'de, 1992'de kentin Elazığ ile bağlantısını sağlayan feribotta hizmetli olarak işe başlayan, ardından aldığı eğitim ve sertifikalarla 1995’te kaptan olan Süleyman Erbil (56), 30 yıldır işini tutkuyla yapıyor. Her gün insanları evine, işine, hastaneye ve sevdiklerine kavuşturduğunu söyleyen Erbil, "1992 yılında işe başladım. Köyde garibandık, her işte çalışıyordum. Kaptanla konuştum, beni işe aldı. Azmim ve hevesim sayesinde bu işi öğrendim ve 30 yıldır kaptanlık yapıyorum. İnsanları taşımaktan dolayı çok mutluyum" dedi.

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde yaşayan Süleyman Erbil, 1992’de Elazığ ile Tunceli sınırını belirleyen Keban Baraj Gölü’nde, Elazığ ile ulaşımı sağlayan feribotta hizmetli olarak çalışmaya başladı. Erbil, boş zamanlarında kaptan köşküne gidip feribotun nasıl kullanıldığını öğrenmeye başladı. Çay servisi, halat bağlama işlerinin ardından heves ettiği kaptanlığın eğitimini de alan Erbil, 3 yılın sonunda geminin kaptanı oldu. Süleyman Erbil, 30 yıldır Çemişgezek Belediyesi’ne ait feribotta kaptanlık görevini ilk günkü tutkusuyla yürütüyor. Erbil, sabah ilk seferine saat 07.00’de başlıyor, en son seferini ise saat 23.30’da tamamlıyor.

‘AZMİM VE HEVESİMLE KAPTANLIĞI ÖĞRENDİM’ Süleyman Erbil, feribotta işe başladıktan sonra temizlik, çay servisi ve halat bağlama işlerini yaptığını, ardından da azmi sayesinde kaptan olduğunu belirterek, "1992 yılında kapakçı olarak bu işe başladım. Özel feribot vardı burada. Ben de köyde çobanlık yapıyordum, daha doğrusu ne iş olsa onu yapıyordum. Feribot işçi arıyormuş. Çalışkan olduğumu çoğu kişi bildiği için beni önermişler. Ben de geldim kaptanla konuştum ve beni işe aldı. Feribotun temizlik işlerini yaptım, araç indirdim bindirdim, çay servisi yaptım, feribotun halatlarını kıyıya bağladım. Tüm işleri yaptıktan sonra da hep kaptanı izledim. Azmim ve hevesim sayesinde bu işi öğrendim ve 30 yıldır da kaptanlık yapıyorum. İnsanları taşımaktan dolayı da çok mutluyum. Hastasını taşımışım, işi olanı yetiştirmişim, sevenleri buluşturmuşum, cenaze taşımışım. Elimden geldiği kadar feribotta herkese yardımcı olmuşum. İşimi çok seviyorum. Sevmesem hizmetlilikten buraya gelmem ve yıllardır da bu işi yapmam" diye konuştu.