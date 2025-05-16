Pertek eski Belediye Başkanı, 'zimmet' suçlamasıyla Tekirdağ'da gözaltına alındı (2)
TUTUKLANDIPertekCumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 'zimmet' suçlamasıyla gözaltına alınan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanı ve bir önceki dönem Pertek İlçe Belediye Başkanı Ruhan Alan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI
PertekCumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ‘zimmet’ suçlamasıyla gözaltına alınan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanı ve bir önceki dönem Pertek İlçe Belediye Başkanı Ruhan Alan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma kapsamında Alan ile birlikte gözaltına alınan Pertek Belediyesi Muhasebe Müdürü Ö.E. ise adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.
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