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        Pertek eski Belediye Başkanı, 'zimmet' suçlamasıyla Tekirdağ'da gözaltına alındı (2)

        TUTUKLANDIPertekCumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 'zimmet' suçlamasıyla gözaltına alınan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanı ve bir önceki dönem Pertek İlçe Belediye Başkanı Ruhan Alan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 22:38 Güncelleme: 16.05.2025 - 22:40
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        Pertek eski Belediye Başkanı, 'zimmet' suçlamasıyla Tekirdağ'da gözaltına alındı (2)
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        TUTUKLANDI

        PertekCumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ‘zimmet’ suçlamasıyla gözaltına alınan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanı ve bir önceki dönem Pertek İlçe Belediye Başkanı Ruhan Alan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma kapsamında Alan ile birlikte gözaltına alınan Pertek Belediyesi Muhasebe Müdürü Ö.E. ise adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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