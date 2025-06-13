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        Tunceli'de hasarlı yapılar yıkılıyor

        BİLİMinsanlarının '7 ve üzeri deprem' uyarısında bulunduğu Tunceli'de, kent merkezinde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında belirlenen binaların yıkımı başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 16:03 Güncelleme: 13.06.2025 - 16:03
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        Tunceli'de hasarlı yapılar yıkılıyor
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        BİLİMinsanlarının '7 ve üzeri deprem' uyarısında bulunduğu Tunceli'de, kent merkezinde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında belirlenen binaların yıkımı başladı. Çalışmalar sırasında bir bina, iş makinesinin tek dokunuşuyla yerle bir oldu. O anlar, kameraya yansıdı.

        Ovacık ve Nazımiye fay hatlarını içinde bulunduran ve Doğu Anadolu Fay Hattı ile Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kesiştiği noktada yer alıp, başta yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür olmak üzere birçok bilim insanının '7 ve üzeri deprem' uyarısında bulunduğu Tunceli2de, depreme hazırlık çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar kapsamında valilik talimatı ile polis ve jandarma ekiplerinden oluşan 1600 kişiye arama-kurtarma eğitimleri verildi. AFAD ekipleri de ilçe ilçe gezerek, vatandaşları depreme karşı bilinçlendirdi. Kamu binalarından numuneler alınarak, yapı stoku elden geçirilmeye başlandı. 63 okulda yapılan performans analizinde 17'sinin yıkılmasına karar verildi. Okullar yıkılarak yerine yenileri yapıldı. Kent merkezi ve tüm ilçelerde konteyner kentler kuruldu ve toplam 1122 konteyner inşa edildi. Ayrıca Erzincan ile Tunceli sınırını belirleyen, Türkiye'nin güneydoğusu ile kuzeydoğusunu birbirine bağlayan en kısa güzergahtaki 61 yıllık Mutu Köprüsü'nün yeniden yapılması için de çalışmalar başlatıldı.

        8 BÖLGE RİSKLİ VE REZERV ALANI İLAN EDİLDİ

        Mevcut veya yeni açılacak yerleşim alanlarındaki tüm tehlikeleri belirlemek, yerel zemin ve tehlike şartlarının yansıtıldığı haritaların üretilmesi amacıyla mikro bölgeleme çalışmaları tamamlandı. Çalışmaların tamamlanmasıyla depreme dirençli kent oluşturulması hedeflenirken, şu ana kadar Ovacık, Pülümür, Nazımiye ve Çemişgezek ilçesinde 1260 hektarda 127 sondaj çalışması yapıldı. Ayrıca Yedisu fay hattına 20 kilometre uzaklıkta bulunan Pülümür ilçesindeki ağır hasarlı binaların da yıkımları tamamlandı. 134 yapı ve 798 bağımsız bölümün bulunduğu 8 bölge, rezerv alanı ilan edildi.

        'KİRA DESTEĞİ VERİYORUZ'

        Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Vali Şefik Aygöl, kent merkezinde bulunan TİMAŞ konuklarında incelemelerde bulundu, hak sahipleriyle görüşerek çalışmalar hakkında bilgi verdi. Daha sonra Aygöl, iş makinesinin başına geçerek yıkım çalışmalarını başlattı. Depreme dayanıksız bir yapı, iş makinesinin tek dokunuşuyla yıkıldı. O anlar, kameraya yansıdı. Vali Şefik Aygöl, "Biz son dönemlerde Elazığ ve 6 Şubat depremini yaşadık. Bu depremlerden şehrimiz de zarar gördü. Bu kapsamda şu ana kadar 617 tane afette zarar görmüş hanemiz yıkılıp yerine yenisi yapıldı. Şu anda da 1422 devam eden yapımız var. İlimizde, ilçelerimizle birlikte 8 rezerv alanı oluşturuldu. Bunların ikisi şehir merkezinde. Şimdi Atatürk Mahallesi'ndeyiz. Atatürk Mahallesi'nde 170, Cumhuriyet Mahallesi'nde de 118 hanede kentsel dönüşüme karar verildi. Buna onay veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Depreme dayanıklı olmayan evleri yıkıp yerlerine depreme uygun haneler yapacağız. Bu aynı zamanda şehrimizin diğer bölgelerinde de yapacağımız çalışmalar için örnek teşkil edecek. İnsanlar mağdur olmadan bu çalışmanın yapılabileceğini görecekler. Bundan dolayı destek veren herkese teşekkür ediyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza desteklerinden ötürü şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim hayırlı eylesin. Bugün itibarıyla başladığımız yıkımla vatandaşlarımızı mağdur etmiyoruz, kira desteği veriyoruz. En kısa sürede TOKİ tarafından ihaleler yapılacak vatandaşlarımızla yeni hanelerinde çay içmeyi Rabbim bize nasip etsin" dedi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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