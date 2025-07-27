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        WBC Asya Şampiyonu Tuncelili Umut Çamkıran, memleketinde Cvetkov'u 2'nci rauntta devirdi

        TUNCELİ'de düzenlenen RMO Boxing organizasyonunda WBC Asya Ağır Sıklet Şampiyonu Tuncelili Umut Çamkıran, Makedon rakibi Todorche Cvetkov'u unvan koruma maçında nakavt ederek kemerini korudu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 10:08 Güncelleme: 27.07.2025 - 10:10
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        WBC Asya Şampiyonu Tuncelili Umut Çamkıran, memleketinde Cvetkov'u 2'nci rauntta devirdi
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        TUNCELİ’de düzenlenen RMO Boxing organizasyonunda WBC Asya Ağır Sıklet Şampiyonu Tuncelili Umut Çamkıran, Makedon rakibi Todorche Cvetkov’u unvan koruma maçında nakavt ederek kemerini korudu.

        Tunceli Atatürk Stadyumu’nda düzenlenen organizasyonda 6 profesyonel karşılaşma boks severlerle buluştu. Yaklaşık 10 bin kişinin izlediği gecede, gecenin en dikkat çeken mücadelesi Umut Çamkıran ile Todorche Cvetkov arasında oynandı. Profesyonel kariyerinde 23 maçta 21’i nakavt olmak üzere 23 galibiyeti bulunan namağlup olan ve dünya sıralamasında 1595 ağır sıklet boksör arasında 50’nci sırada yer alan Çamkıran, mücadele öncesinde 26 kilo vererek ringe çıktı. Organizasyonun promotörlüğünü Birol Topuz ve Ahmet Adıbeş üstlenirken, sunuculuğu Mustafa Özben yaptı.

        2’NCİ RAUNTA KADAR DAYANABİLDİ

        Cvetkov, 13 galibiyet, 1 yenilgi ve 10 nakavtlık performansa sahip olmasına rağmen Çamkıran karşısında etkili olamadı. İlk raunttan itibaren baskılı dövüşen Çamkıran, 2’nci rauntta üst üste attığı sert kombinasyonlarla rakibini yere serdi. Hakem maçı durdurarak Çamkıran’ı galip ilan etti. Maç sonrası açıklama yapan Umut Çamkıran, “Memleketimde böylesine büyük bir destekle ringe çıkmak inanılmaz bir duygu. Hedefim dünya şampiyonluğu ve bu yolda emin adımlarla ilerliyorum” dedi.

        Maç bitiminde Tunceli Valisi Şefik Aygöl, Umut Camkıran’ı tebrik ederek plaket verdi. Memleketinde nakavtla maç alan Camkıran’ı tüm salon alkışlayarak tebrik etti.

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