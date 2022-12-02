Tunceli'de zihinsel engelli çocuğun bisiklet hayalini kaymakam gerçekleştirdi

SGK'dan rahatlatan ödenek! SSK 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lu tüm çalışanların hesabına yatacak

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki zihinsel engelli çocuğun bisiklet hayalini, Kaymakam Necdet Uçar yerine getirdi.

Mimar Sinan Ortaokulu'nda eğitim gören Düzgün Ali Aydın, yaklaşık 2 hafta önce Kaymakamlık binasında düzenlenen bir etkinliğe katıldı.

Programda Kaymakam Necdet Uçar ile görüşen Aydın, kendisine hayalinin sorulması üzerine "kırmızı renkli bisikletim olsun istiyorum" yanıtını verdi.

Bunun üzerine Uçar'ın talimatıyla temin edilen bisiklet Aydın'a hediye edildi.

Aydın, sevincini kavuştuğu bisikletiyle çıktığı sokaklarda dolaşarak gösterdi.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.