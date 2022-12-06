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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pülümür Vadisi'ndeki taş kemerli köprü koruma altına alınacak

AA

Pülümür Vadisi'ndeki taş kemerli köprü koruma altına alınacak

TUNCELİ (AA) - SİDAR CAN EREN - Tunceli’nin Pülümür Vadisi'nde kalıntılarına rastlanan taş kemerli köprünün Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendiriliyor.

Kentte yaşayan belgeselci Caner Canerik, yaklaşık 2 yıl önce yaptığı sözlü tarih çalışması sırasında konuk olduğu evde görüştüğü yaşlılardan, Pülümür Vadisi'nde eski tarihlere dayanan köprülerin bulunduğu bilgisini aldı.

Bunun üzerine vadide araştırma yapan Canerik, taş kemerli köprü kalıntısına rastladı ve inceleme yapılması amacıyla durumu Tunceli Müzesi Müdürlüğüne bildirdi.

Müze Müdürü Kenan Öncel, arkeolog Özgür Şahin ve Semra Çağlayan'dan oluşan ekip, bölgeye giderek köprü kalıntısında inceleme yaptı.

İlk değerlendirmelere göre Roma Dönemi'ne ait olduğu düşünülen köprünün kalıntısı, çalışmalar sonucu tescillenerek koruma altına alınacak.

Belgeselci Caner Canerik, AA muhabirine, kentte sözlü tarihe dair çalışmalar yaptığını söyledi.

Bu çalışmalar sırasında bir hikaye dinlediğini belirten Canerik, şöyle konuştu:

"Bir genç kadın, kendisiyle evlenmek isteyen erkeğe 'Pertek'ten Pülümür'e kadar 7 köprü yaparsan, teklifini kabul ederim.' diyor. Adam da dağdan kesip getirdiği taşlarla bu köprüleri yapıyor. En son kavuşamıyorlar. Anlatılan bu hikayeyi dinledikten sonra Pülümür Vadisi'nden geçtiğim zaman daha farklı olarak çevreye bakmaya başladım. Açıkçası çok inanmasam da efsanede anlatılan şeyin gerçek olabileceğini düşündüm."

Canerik, tesadüfen köprüyü görüp yakından incelediğini dile getirerek, "Tunceli Müzesi görevlilerine haber verdim ve onlar da gelip kalıntıları incelediler." ifadesini kullandı.

Köprüye definecilerin zarar verdiğini anlatan Canerik, "Maalesef köprü ciddi zarar görmüş. Altında yaklaşık 2 metrelik kaçak kazı yapılmış." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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