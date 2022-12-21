Tunceli'de jandarmanın yaralı bulduğu yaban keçisi tedaviye alındı

Patriot füzelerinin Ukrayna'ya gönderilmesi savaşa nasıl etki edecek?

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

TÜRK-İŞ: Asgari ücrette bizim teklifimiz 9 bin TL

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Pertek ilçesinde jandarmanın yaralı halde bulduğu yaban keçisi tedavi altına alındı.

Ayazpınar köyünde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, dağlık alanda erkek yaban keçisi buldu.

Keçinin bacağından yaralandığını fark eden ekipler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden DKMP görevlileri, yaban keçisini teslim aldı.

Köpeklerin saldırısı sonucu yaralandığı belirlenen keçi, şubedeki tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya bırakılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.