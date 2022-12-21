Tunceli'de jandarmanın yaralı bulduğu yaban keçisi tedaviye alındı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Pertek ilçesinde jandarmanın yaralı halde bulduğu yaban keçisi tedavi altına alındı.
Ayazpınar köyünde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, dağlık alanda erkek yaban keçisi buldu.
Keçinin bacağından yaralandığını fark eden ekipler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye giden DKMP görevlileri, yaban keçisini teslim aldı.
Köpeklerin saldırısı sonucu yaralandığı belirlenen keçi, şubedeki tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya bırakılacak.