Tuncelililer memleketlerinin eşsiz güzelliklerini doğa turlarıyla keşfediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tuncelililer memleketlerinin eşsiz güzelliklerini doğa turlarıyla keşfediyor

AA

Tuncelililer memleketlerinin eşsiz güzelliklerini doğa turlarıyla keşfediyor

TUNCELİ (AA) - SİDAR CAN EREN - Tunceli'de çeşitli meslek gruplarından vatandaşlar, haftanın belirli günlerinde katıldıkları doğa turları ve dağcılık faaliyetleriyle hem iyi vakit geçiriyor hem de memleketlerinin eşsiz güzelliklerini keşfediyor.

Sarp dağların arasında kurulu şehir, dört mevsim farklı güzelliklere ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen çok sayıda misafiri ağırlayan Tunceli'nin bu zenginliği, yöre halkının ve çeşitli meslek gruplarından insanların da dikkatini çekiyor.

Kentteki doğa sporları kulüpleri bünyesinde bir araya gelen vatandaşlar, Ovacık, Pülümür, Nazımiye, Mazgirt, Hozat, Pertek ve Çemişgezek ilçelerine gezmeye gidiyor.

Kış aylarında gruplar halinde dağlara çıkan vatandaşlar, rotaları boyunca el değmemiş güzelliklerin arasında ilerliyor.

Karla kaplı zirvelerde doyasıya vakit geçiren vatandaşlar, yaptıkları bu etkinlikle hem eğleniyor hem stres atıyor hem yeni insanlar tanıyor, hem de daha önce görmedikleri doğal güzellikleri keşfediyor.

- "Kentin tanıtımına katkı sunmak için çabalıyoruz"

Tunceli Müzesi şeflerinden Ali Haydar İmre, AA muhabirine, işinden arta kalan zamanını doğa gezileriyle değerlendirdiğini söyledi.

Günübirlik gezilere katıldığını ifade eden İmre, "Bugün rotamızı Pülümür ilçesindeki Karagöz köyü bölgesine çevirdik. Sabah erken saatlerde arkadaşlarımızla il merkezinde buluştuk. Kiraladığımız servis aracıyla yola çıktık. Uzun süre yürüdükten sonra istediğimiz noktaya ulaştık." dedi.

İmre, Tunceli doğasının harika olduğuna belirterek, herkesi buraları görmeye davet etti.

Son gezilerindeki yaşadıklarını anlatan İmre, "Yolculuğumuz sırasında dağların heybeti, havanın güneşli olması ve kar parıltıları bana çok keyif verdi. Biz de kurduğumuz dernekler çatısında kentteki arkadaşlarla ortak faaliyetler yapıp kentin tanıtımına katkı sunmak için çabalıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kentte büfe işleten ve dağcılıkla ilgilenen İskender Doğan da stresten uzaklaşmak amacıyla doğada vakit geçirdiğini dile getirdi.

Bölgede halen keşfedilmemiş birçok güzel yerin olduğunu vurgulayan Doğan, "İlimizde çok özel dağlar var ve bu dağlar Türkiye'nin çeşitli illerinde birçok dağ ile eş değer güzellikte. Bizim dağlarımız tırmanış ve doğa turları için çok ideal." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tunceli'de jandarmanın yaralı bulduğu yaban keçisi tedaviye alındı
YEREL HABERLER Tunceli'de jandarmanın yaralı bulduğu yaban keçisi ...
(Görüntülü) KİMSEYİ İNANDIRAMAYINCA, SES KAYDI ALIP İSTİSMARCIYI TUTUKLATTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KİMSEYİ İNANDIRAMAYINCA, SES KAYDI ALIP ...
Kimseyi inandıramayınca, ses kaydı alıp istismarcıyı tutuklattı
YEREL HABERLER Kimseyi inandıramayınca, ses kaydı alıp istismarcıyı ...
Tunceli-Erzincan kara yolunda karla mücadele
YEREL HABERLER Tunceli-Erzincan kara yolunda karla mücadele
Sisle kaplanan Tunceli dağları havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Sisle kaplanan Tunceli dağları havadan görüntülendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.