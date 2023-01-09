Tunceli'nin Hozat ilçesi kuduz vakası nedeniyle karantinaya alındı

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TUNCELİ (AA) - Tunceli’nin Hozat ilçesinde kuduz vakası görülmesi nedeniyle karantina uygulaması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan bir üreticinin büyükbaş hayvanlarından biri telef oldu.

Bunun üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hayvandan alınan numune, Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildi.

Numunede yapılan incelemede hayvanın kuduz olduğu tespit edildi.

Karantinaya alınan ilçeye 6 ay süreyle hayvan giriş çıkışları yasaklandı, kuduza karşı aşılama çalışması başlatıldı.​​​​​​​

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