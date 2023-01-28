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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ardahan, Tunceli ve Kars'ta kar ulaşımı aksattı

AA

Ardahan, Tunceli ve Kars'ta kar ulaşımı aksattı

TUNCELİ (AA) - Tunceli, Ardahan ve Kars'ta kar dolayısıyla ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Kış mevsiminde bir süredir bahar havasının etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde, kar hayatı olumsuz etkiledi.

Tunceli’de sabah başlayan kar, bazı köy ve mahalle yollarında ulaşımda aksamalara yol açtı.

Kar nedeniyle il merkezinde 45, Hozat’ta 9, Çemişgezek'te 2, Mazgirt’te 20, Nazımiye’de 20, Ovacık’ta 33, Pülümür'de 12 ve Pertek'te 28 olmak üzere 169 köy yolu ulaşıma kapandı.

Valilik koordinesinde, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekipler, ulaşıma kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarına devam ediyor.

- Ardahan

Ardahan'da da kar yağışı ulaşımı aksattı.

Kentin yüksek kesimlerinde kar, yer yer tipiye dönüştü.

Damal-Posof-Türkgözü kara yolunun Ilgar Dağı mevkisinde tırlar ilerlemekte güçlük çekti.

Yetkililer, Ardahan-Şavşat ve Damal-Posof-Türkgözü kara yollarını kullanacak sürücülerin takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmaları konusunda uyarıda bulundu.

- Kars

Kars-Iğdır kara yolunda kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Sabah başlayan ve yoğunluğunu artıran kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin düştüğü yolda sürücüler güçlükle ilerledi.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri kar küreme çalışması başlattı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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