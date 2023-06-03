Tunceli'nin kar ve baharın bir arada olduğu zirveleri dağcıları cezbediyor

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TUNCELİ (AA) - SİDAR CAN EREN - Tunceli'de dağcı gruplar, ilkbahar ve kış güzelliğinin bir arada yaşandığı yaklaşık 3 bin rakımlı dağların zirvelerini görmek için saatler süren zorlu yolculuğa çıkıyor.

Doğal ve tarihi alanlarıyla dikkati çeken kentte, spor kulüplerince yapılan çalışmalarla dağcılık faaliyetleri giderek yaygınlaşıyor.

İldeki yaklaşık 3 bin rakıma sahip Munzur, Mercan, Bağırpaşa, Sülbül, Hel, Kırklar, Avcı, Buyer ve Meydan dağları da bozulmamış doğasıyla her mevsim turizme canlılık katıyor.

Günübirlik etkinliklerle kente gelen dağcı gruplar, yöredeki rehberler eşliğinde Ovacık, Pülümür, Nazımiye, Mazgirt, Çemişgezek, Hozat ve Pertek ilçelerine gidiyor.

Bu ilçelerde bir süre vakit geçiren dağcılar, daha sonra gerekli hazırlıklarını tamamlayarak zirvelerin yolunu tutuyor.

- Kar ve bahar manzaraları bir arada

Saatler süren zorlu tırmanışlarla hedeflerine ulaşan dağcılar, rotaları boyunca bahar ve kış güzellikleri arasında vakit geçiriyor.

Dağcılardan İskender Doğan, AA muhabirine, Tunceli'deki tüm dağların zirvelerine tırmanmanın hayalini kurduğunu söyledi.

Ovacık ilçesindeki Munzur Dağları'nın tüm zirvelerine çıktığını ifade eden Doğan, "İlkbaharla birlikte kentimizin doğası daha da güzelleşti ve bu durum bizi de çok etkiledi. Çevre illerden dağcı gruplar yavaş yavaş ilimize gelmeye başladı." dedi.

Doğan, bölgedeki dağların güzelliğini ülke ve dünya çapında tanıtmayı hedeflediğini dile getirdi.

- "Dağlarımızda çok güzel ve zevkli tırmanış rotaları var"

İzmir, Mersin, İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerden Tunceli'ye dağcıların geldiğini anlatan Doğan, "Ben de özellikle onlarla ilgileniyorum, zirvelere götürüyorum ve mutlu etmeye çalışıyorum. Dağlarımızda çok güzel ve zevkli tırmanış rotaları var." ifadelerini kullandı.

Elazığ'dan gelen Emrah Toprak da Tunceli dağlarının güzelliğini keşfetmek için spor kulüplerinin düzenlendiği gezilere katıldığından bahsetti.

Toprak, Tunceli'nin coğrafyasıyla ilgisini çektiğini ifade ederek, "Her mevsimi ayrı güzel, dağların zirveleri ve suların bolluğu ilgimi çekiyor. Zirvelere çıkıp her yeri ayağımın altındaymış gibi izlemek heyecan veriyor. Ayrıca dağların zirvelerinde halen kar varken eteklerinde baharın güzelliklerini görmek keyifli oluyor ve büyülüyor." diye konuştu.





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