Tunceli'de şarampole devrilen kamyonetteki 6 kişi yaralandı

TUNCELİ (AA) - Tunceli’nin Pülümür ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Nusret K'nın kullandığı 42 FL 342 plakalı kamyonet, Tunceli-Erzincan kara yolu Kırmızıköprü köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.