Tunceli'de şarampole devrilen kamyonetteki 6 kişi yaralandı

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TUNCELİ (AA) - Tunceli’nin Pülümür ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Nusret K'nın kullandığı 42 FL 342 plakalı kamyonet, Tunceli-Erzincan kara yolu Kırmızıköprü köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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