Tunceli’de kayalıktan düşen genç kız askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Demir yollarında neden taşlar olur?

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TUNCELİ (AA) - Tunceli’nin Nazımiye ilçesinde kayalıktan düşerek yaralanan genç kız, askeri helikopterle kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

İlçedeki Düzgün Baba Dağı’na gezmeye giden 20 yaşındaki Yaprak Köçer, patikada yürürken dengesini kaybederek kayalıktan düştü.

Köçer’in yaralandığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Harekete geçen ekipler, arazi şartlarının zor olduğu bölgeye İl Jandarma Komutanlığına ait sikorsky tipi helikopter ile ulaştı.

Jandarma arama kurtarma (JAK) ve sağlık ekiplerinin desteğinde helikoptere taşınan yaralı genç kız, Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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