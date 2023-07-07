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        Keban Baraj Gölü'nde mahsur kalan kişi kurtarıldı

        AA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 22:59
        Keban Baraj Gölü'nde mahsur kalan kişi kurtarıldı

        TUNCELİ (AA) - Keban Baraj Gölü'nde yönünü kaybederek botta mahsur kalan kişi, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

        Elazığ'ın Aydıncık köyü civarında botla Keban Baraj Gölü'ne açılan İ.Ç, bir süre sonra etkili olan poyraz nedeniyle yönünü kaybetti.

        İ.Ç, bunun üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye Pertek Jandarma Asayiş Bot Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi.

        Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu İ.Ç'yi bulunduğu yerden kurtararak botla kıyıya getirdi.

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