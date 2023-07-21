Ardahan'dan gelen üniversite öğrencileri Tunceli'nin güzelliklerini keşfetti

TUNCELİ (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Anadoluyuz Biz Projesi" kapsamında Ardahan'dan Tunceli'ye gelen üniversite öğrencileri, kentin tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi.

Rehberler eşliğinde bir araya gelen 40 öğrenci için kentte üç gün boyunca çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Öğrenciler, bu kapsamda Tunceli Müzesi, Munzur Vadisi Milli Parkı, Pertek Kalesi ve Munzur Gözeleri gibi tarihi ve kültürel mekanları gezdi.

Proje sayesinde kentin güzelliklerini tanıyan öğrenciler, kentteki su sporları merkezlerinde zipline yaparak kano ve rafting turlarına katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Ekinci, AA muhabirine, öğrencileri en iyi şekilde ağırladıklarını söyledi.

Projenin amacının, kültürel etkileşimi sağlamak olduğunu ifade eden Ekinci, "Tunceli'ye gelen öğrencilerimiz keyifli zaman geçirdi. Onlar için il merkezi ve ilçelerde etkinlikler düzenledik. Öğrencilerimiz doğal alanların dışında tarihi mekanları da gezerek bölge hakkında bilgi sahibi oldu." dedi.