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        Tunceli'de yüzeyindeki buzulların eridiği Buyer Gölü'ne geziler başladı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 11:18
        Tunceli'de yüzeyindeki buzulların eridiği Buyer Gölü'ne geziler başladı

        TUNCELİ (AA) - SİDAR CAN EREN - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yüzeyindeki buzulların erdiği yaklaşık 3100 metre yükseklikte bulunan Buyer Gölü ve çevresine doğa tutkunlarının gezi turları başladı.

        Pülümür ilçesi, sahip olduğu dağlar, yaylalar, şelaleler ve göllerle her mevsim görülmeye değer manzaralar sunuyor.

        Doğa sporlarına elverişli ilçede, yaklaşık 3100 metre yükseklikteki Buyer Gölü de yüzeyindeki buzulların erdiği yaz mevsiminde doğa tutkunlarını ağırlıyor.

        Günübirlik turlarla ilçeye gelen gezi grupları, doğa harikası gölü görmek için rehberler eşliğinde araçlarla Sarıgül köyüne gidiyor.

        Buradaki hazırlıkların ardından tırmanışa başlayan doğa tutkunları, dağlık arazide yer alan patikada yaklaşık 2 saat yürüyüp göle ulaşıyor.

        Gölün çevresinde gezinti yapan doğa tutkunları yeşile bürünen doğada piknik yapıp güzel zaman geçiriyor.

        - "Ulaşım kolay olduğu için çok tercih ediliyor"

        Tunceli Dağcılık Kulübü Başkanı Gökhan Tüney, AA muhabirine, kentin her mevsim farklı güzelliklere sahip olduğunu söyledi.

        Aralıklarla çevre il ve civar ilçelere gezi turları organize ettiğini belirten Tüney şöyle konuştu:

        "Buyer Gölü'ne yaklaşık 2 saat yol yürüdük ve rotamızda çok güzel manzaralarla karşılaştık. Gölün etrafında fotoğraflar çektik ve piknik yaptık. Buyer Gölü'ne ulaşım kolay olduğu için insanlar gezmek için çok tercih ediyor. Herkesi bu gölü ziyaret etmeye bekliyoruz ve gezdiğimiz alanları lütfen çöp bırakarak kirletmeyelim."

        Doğaseverlerden imam Hasan Yoltay ise yazları Almanya'dan Tunceli'ye gelerek tatil yaptığını dile getirdi.

        - "Dağlarda halen kar var ve doğa mükemmeldi"

        Dağları ve yaylaları gezerek tabiatı keşfettiğini ifade eden Yoltay, "Uzun yıllardır Buyer Gölü'ne gelmek için hayal kuruyordum ve bunu gerçekleştirdim. Alçak kesimlerde hava sıcaklığı yaklaşık 40 dereceyi bulurken Buyer Gölü'nde üşüdük. Dağlarda halen kar var ve doğa mükemmel. Gölün etrafında fotoğraflarımızı çekip arkadaşlarla piknik yaptık." dedi.

        Yöre sakini Cemal Güngörmüş de şehir stresinden uzaklaşmak için rotasını göle çevirdiğini belirtti.

        Gölün çevresinde gezinti yaptığını aktaran Güngörmüş, "Geziye katılanlarla sohbetler edip şarkılar söyledik. Her taraftan insanlar ilimize gezmeye geliyor ve buraları çok beğeniyor." ifadesini kullandı.

        İngiltere'de yaşayan Aysel Fox da belirli aralıklarla Tunceli'ye geldiğini ve katıldığı gezi turları sayesinde doğal güzellikleri görme fırsatı bulduğunu anlattı.

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