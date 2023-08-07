Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        İBB Başkanı İmamoğlu, Tunceli ziyaretinde konuştu:

        İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tunceli'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 22:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        İBB Başkanı İmamoğlu, Tunceli ziyaretinde konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        TUNCELİ (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tunceli’de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Eşi Dilek İmamoğlu ile kente gelen İmamoğlu, ilk olarak Hozat ilçesindeki Derviş Cemal Ocağı'nı ziyaret etti. Burayla ilgili ilçe belediye başkanı Seyfi Geyik'ten bilgi alan İmamoğlu, ardından Ovacık ilçesine geçerek Koyungölü köyünde yaşayan Alevi dedesi Zeynel Batar ile görüştü.

        İmamoğlu, daha sonra Munzur Gözeleri’ni gezerek il merkezinde esnaf ziyareti yaptı.

        Kentteki Kışla Meydanı'nda konuşan İmamoğlu, Türkiye'nin 81ilini ve 86 milyon insanını ayırt etmeksizin çok sevdiklerini söyledi.

        Kentteki ziyaretlerine yarın da devam edeceğini belirten İmamoğlu, "İnanın İstanbul'da görev yapmamızın bir önemi yok, gözümüz kulağımız bu vatanın her yerinde. Buradaki sıkıntıyı da dinliyoruz, doğayla ilgili problemi de dinliyoruz, buradaki insanlarımızın ibadethanelerinde yaşadığı problemleri de dinliyoruz. Elimizden ne gelirse yapmaya gayret ediyoruz." dedi.

        İmamoğlu, 2024 yerel seçimleri nedeniyle önlerinde büyük bir sınav olduğunu dile getirdi.

        Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ni kaybettiklerini hatırlatan İmamoğlu, şöyle konuştu:

        "Tarihi bir seçimdi ve kazanmalıydık. Neleri eksik yaptık düşünmek zorundayız, konuşmak zorundayız. Bunları düzeltmeden önümüze bakamayız. Bakın ben 90 gündür partinin içindeki muhatapların dışında kimseyle partimi konuşmadım. Ben 90 gündür partimin yöneticileriyle konuşuyorum, konuşmaya devam edeceğim. Doğruları konuşan Ekrem İmamoğlu olmak zorunda, millet bana onun için oy veriyor, ben öyle inanıyorum."

        İmamoğlu, herkesin huzurunda doğruları konuşmaya devam edeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Çözümleri bulma gayretinde sonsuz bir nefer olacağım. Çünkü biz kaybedemeyiz. Kaybettiğimiz her seçim ülkemizin bir başka beş yılını bizden alıp götürüyor. Biz artık kaybedemeyiz ama İstanbul'u da kaybetmeyeceğiz. Memleketin bundan sonraki seçimlerini de kaybetmeyeceğiz. O bakımdan önümüze daha güçlü bakan ama hatalarından ders çıkartan halk ile dertleşen, hesap veren ve her zaman halkın denetimine tabi olan siyasiler ve kurumlar olmaya söz veriyorum."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Erkin Koray hayatını kaybetti
        Erkin Koray hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kocaeli'de liman yakınlarında patlama!
        Kocaeli'de liman yakınlarında patlama!
        Galatasaray'dan Tete bombası!
        Galatasaray'dan Tete bombası!
        14 yıl sonra ortaya çıktı! İşte Cem Garipoğlu'nun emniyetteki son karesi!
        14 yıl sonra ortaya çıktı! İşte Cem Garipoğlu'nun emniyetteki son karesi!
        "Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız"
        "Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız"
        Yaklaşan hava değişimi ve ufuktaki susuz günler
        Yaklaşan hava değişimi ve ufuktaki susuz günler
        Beşiktaş'ta son dakika
        Beşiktaş'ta son dakika
        İstanbul'da ormanlık alanda kalaşnikoflu saldırı!
        İstanbul'da ormanlık alanda kalaşnikoflu saldırı!
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Bunaltan sıcaklarla ilgili Meteoroloji'den açıklama!
        Bunaltan sıcaklarla ilgili Meteoroloji'den açıklama!
        Fenerbahçe'den Tete açıklaması!
        Fenerbahçe'den Tete açıklaması!
        Okyanusta kaybolan genç, 35 saat sonra kurtarıldı
        Okyanusta kaybolan genç, 35 saat sonra kurtarıldı
        Şenol Güneş: Talisca ile konuştum
        Şenol Güneş: Talisca ile konuştum
        Covid-19'un yeni varyantı İngiltere'de yayıldı!
        Covid-19'un yeni varyantı İngiltere'de yayıldı!
        Cinsel istismar ile suçlanan doktorun ifadesi ortaya çıktı!
        Cinsel istismar ile suçlanan doktorun ifadesi ortaya çıktı!
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Hayranlarına 100 bin dolarlık metro jesti
        Hayranlarına 100 bin dolarlık metro jesti
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"

        Benzer Haberler

        Tunceli'de bir evde 45 kök skunk bitkisi ele geçirildi
        Tunceli'de bir evde 45 kök skunk bitkisi ele geçirildi
        İmamoğlu: 5 yıl bittiğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin en güçlü yönetimi olduğu...
        İmamoğlu: 5 yıl bittiğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin en güçlü yönetimi olduğu...
        Tunceli'nin zengin florası akademik çalışmalarla kayıt altına alınıyor
        Tunceli'nin zengin florası akademik çalışmalarla kayıt altına alınıyor
        Tunceli'de iki farklı alanda çıkan örtü yangınları söndürüldü
        Tunceli'de iki farklı alanda çıkan örtü yangınları söndürüldü
        Tunceli'de 21. Munzur Kültür ve Doğa Festivali başladı
        Tunceli'de 21. Munzur Kültür ve Doğa Festivali başladı
        Tunceli'de 19. Düzgün Baba İnanç ve Kültür etkinliği düzenlendi
        Tunceli'de 19. Düzgün Baba İnanç ve Kültür etkinliği düzenlendi