Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        İBB Başkanı İmamoğlu, Tunceli'de konukevinin açılışında konuştu:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        İBB Başkanı İmamoğlu, Tunceli'de konukevinin açılışında konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        TUNCELİ (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde yaptırılan konukevinin açılışına katıldı ve inanç merkezlerini ziyaret etti.

        Eşi Dilek İmamoğlu ile kente gelen İmamoğlu, beraberindeki partililerle Nazımiye ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Belediye Başkanı Cafer Kırmızıçiçek tarafından karşılanan İmamoğlu, yöre sakinleriyle sohbet edip fotoğraf çektirdi. İmamoğlu, daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun anne ve babasının adının verildiği "Yemuş ve Kamer Kılıçdaroğlu Konukevi"nin açılış programına katıldı.

        İmamoğlu, açılış öncesi yaptığı konuşmada, Türkiye'nin insanları ve gelenekleriyle çok güzel bir ülke olduğunu söyledi.

        Birlik ve beraberlik vurgusu yapan İmamoğlu, "Toplumu ayrıştırmanın belki de en zor olduğu topraklarda yaşayan milletiz. Ama ne yazık ki dönem dönem milletimizi ayrıştırmayı kendine gelenek edinmiş insanların bazen kurbanı oluyoruz. Buna asla müsaade etmememiz lazım." dedi.

        İmamoğlu, köyden kentlere yaşanan göçlere de değinerek, şöyle konuştu:

        "Bunun en derin sıkıntısını yaşayan illerden birisi de Tunceli. İsteriz ve dileriz ki buralarda istihdam büyüsün, iş yapma imkanı artsın, turizm, tarım, doğayı koruyan bir gelişme modeli burada olsun. Cennet köşesi bir yöre olan Tunceli'nin, ilçeleriyle beraber ayağa kalktığı bir Türkiye var edelim. Dileğimiz bu. Yoksa memleketimizin her köşesi boşalır da sadece İstanbul'a veya o tür yerlere yığılırsak, gerçekten memleketin bir anlamı kalmaz. O bakımdan bu tür adımları destekliyoruz."

        Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Kırmızıçiçek, İmamoğlu'na "Fahri Hemşehrilik Beratı" verdi.

        Konukevinde incelemelerde bulunan İmamoğlu, ilçedeki Düzgün Baba Dergahı ile Pülümür ilçesindeki bazı inanç merkezlerini ziyaret edip kentten ayrıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Münevver Karabulut bir ayine mi kurban gitti?
        Münevver Karabulut bir ayine mi kurban gitti?
        Botanik Parkı'nda 'öldüren' ilgisizlik!
        Botanik Parkı'nda 'öldüren' ilgisizlik!
        Temmuz 2023 'en sıcak ay' olarak tarihe geçti
        Temmuz 2023 'en sıcak ay' olarak tarihe geçti
        Tete'de mutlu son! İmzayı atıyor
        Tete'de mutlu son! İmzayı atıyor
        O kentte oto yıkamaya 5, halı yıkamaya 3 gün yasak!
        O kentte oto yıkamaya 5, halı yıkamaya 3 gün yasak!
        6 Şubat depreminde 48 kişiye mezar oldu! Sözel Apartmanı'yla ilgili şoke eden detay!
        6 Şubat depreminde 48 kişiye mezar oldu! Sözel Apartmanı'yla ilgili şoke eden detay!
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        Kronik can sıkıntısı "ennui" için profesyonel destek uyarısı!
        Kronik can sıkıntısı "ennui" için profesyonel destek uyarısı!
        Hastanelerde şiddeti önleyecek yeni uyarı sistemi geliyor
        Hastanelerde şiddeti önleyecek yeni uyarı sistemi geliyor
        Minik Zeynep'in ölümünde kusurlu bulunan sürücüye tahliye!
        Minik Zeynep'in ölümünde kusurlu bulunan sürücüye tahliye!
        İthalata altın vuruşa, karşı vuruş ne getirir?
        İthalata altın vuruşa, karşı vuruş ne getirir?
        Son yıllarını telif mücadelesiyle geçirdi
        Son yıllarını telif mücadelesiyle geçirdi
        Aslan avantaj peşinde! İşte Buruk'un 11'i
        Aslan avantaj peşinde! İşte Buruk'un 11'i
        Coğrafi işaretli 'Kars Türk çoban köpeği'nin ırkı korunuyor
        Coğrafi işaretli 'Kars Türk çoban köpeği'nin ırkı korunuyor
        Talisca noktayı koydu
        Talisca noktayı koydu
        Covid vakaları giderek artıyor! Yeni varyant Eris'in belirtileri
        Covid vakaları giderek artıyor! Yeni varyant Eris'in belirtileri
        Erkin Koray'ın ardından
        Erkin Koray'ın ardından
        Ünlü oyuncunun acı günü! Sevgilisini kaybetti
        Ünlü oyuncunun acı günü! Sevgilisini kaybetti
        Saniyede 59 km hızla atmosfere girecek!
        Saniyede 59 km hızla atmosfere girecek!
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek

        Benzer Haberler

        Tunceli'de bir evde 45 kök skunk bitkisi ele geçirildi
        Tunceli'de bir evde 45 kök skunk bitkisi ele geçirildi
        İmamoğlu: 5 yıl bittiğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin en güçlü yönetimi olduğu...
        İmamoğlu: 5 yıl bittiğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin en güçlü yönetimi olduğu...
        İBB Başkanı İmamoğlu, Tunceli ziyaretinde konuştu:
        İBB Başkanı İmamoğlu, Tunceli ziyaretinde konuştu:
        Tunceli'nin zengin florası akademik çalışmalarla kayıt altına alınıyor
        Tunceli'nin zengin florası akademik çalışmalarla kayıt altına alınıyor
        Tunceli'de iki farklı alanda çıkan örtü yangınları söndürüldü
        Tunceli'de iki farklı alanda çıkan örtü yangınları söndürüldü
        Tunceli'de 21. Munzur Kültür ve Doğa Festivali başladı
        Tunceli'de 21. Munzur Kültür ve Doğa Festivali başladı