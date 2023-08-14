Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Tuncelili Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 16:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tuncelili Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TUNCELİ (AA) - Elazığ'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 85 yaşındaki Tuncelili Kore gazisi Yusuf Tuncel, törenle son yolculuğuna uğurlandı.

        Bazı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybeden 8 çocuk babası Tuncel için hastane önünde tören yapıldı.

        Törenin ardından Tuncel'in cenazesi, Tunceli'nin Çemişgezek ilçesindeki Kırklar Cemevi'ne götürüldü.

        Burada kılınan cenaze namazının ardından Tuncel'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, aile mezarlığında defnedildi.

        Çemişgezek Kaymakamı Önder Koç, gazinin ailesine Türk bayrağı verdi.

        Törene, Çemişgezek Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Ergün Cebeci, 51. Komando Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Kıdemli Albay Nurettin Akgül, kamu kurum yöneticileri, askeri erkan, gazinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Hükümetin memura zam teklifi belli oldu
        Hükümetin memura zam teklifi belli oldu
        Çarptığı motosikletteki 2 kişinin ölümüne yol açtı!
        Çarptığı motosikletteki 2 kişinin ölümüne yol açtı!
        Borsa 2 aydır eşik üstüne eşik atlıyor
        Borsa 2 aydır eşik üstüne eşik atlıyor
        Büşra'yı da kaybettik! Bir aile denizde yok oldu!
        Büşra'yı da kaybettik! Bir aile denizde yok oldu!
        Basra sıcağı etkili oluyor! Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak?
        Basra sıcağı etkili oluyor! Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak?
        Transferde geri sayım!
        Transferde geri sayım!
        Gece yarısı ilçeyi saran koku, ekipleri alarma geçirdi!
        Gece yarısı ilçeyi saran koku, ekipleri alarma geçirdi!
        İstan"bulut"!
        İstan"bulut"!
        Fenerbahçe'nin en pahalı transferi
        Fenerbahçe'nin en pahalı transferi
        Tedavi edilen teröristin babası konuştu!
        Tedavi edilen teröristin babası konuştu!
        Ünlü oyuncu tarikatta geçirdiği 10 yılı anlattı
        Ünlü oyuncu tarikatta geçirdiği 10 yılı anlattı
        Büyükşehirlerde nüfus azalmaya başladı
        Büyükşehirlerde nüfus azalmaya başladı
        Mersin'de bulundu... Koruma altına alındı!
        Mersin'de bulundu... Koruma altına alındı!
        Sahnede sıra kavgası
        Sahnede sıra kavgası
        Hawaii'de son 100 yılın en ölümcül yangını
        Hawaii'de son 100 yılın en ölümcül yangını
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        'Çok ağır konuşurum'
        'Çok ağır konuşurum'
        "Zamana ihtiyacı var"
        "Zamana ihtiyacı var"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin hakkını ihmal etmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin hakkını ihmal etmeyeceğiz
        Doğal yaşamın umudu!
        Doğal yaşamın umudu!

        Benzer Haberler

        Tunceli'de saman deposunda çıkan yangın söndürüldü
        Tunceli'de saman deposunda çıkan yangın söndürüldü
        Tunceli'de serinlemek için Pülümür Çayı'na giren kişi boğuldu
        Tunceli'de serinlemek için Pülümür Çayı'na giren kişi boğuldu
        Malatya'da meydana gelen depremin hissedildiği Tunceli'de olumsuzluk yaşanm...
        Malatya'da meydana gelen depremin hissedildiği Tunceli'de olumsuzluk yaşanm...
        İmamoğlu: Halkımızı Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında mutlu edemedik
        İmamoğlu: Halkımızı Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında mutlu edemedik
        Serinlemek için girdiği çayda boğuldu
        Serinlemek için girdiği çayda boğuldu
        Tunceli'de serinlemek için Pülümür Çayı'na giren kişi boğuldu
        Tunceli'de serinlemek için Pülümür Çayı'na giren kişi boğuldu