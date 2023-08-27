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        Tunceli'de asırlık düğün gelenekleri yaşatılıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 13:55 Güncelleme: 27.08.2023 - 13:55
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        Tunceli'de asırlık düğün gelenekleri yaşatılıyor
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        TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, düğünlerde asırlardır devam eden ve damadın arkadaşları tarafından yapılan orta oyun geleneği devam ettiriliyor.

        Aşağıbudak Köyü'nde bir düğünde damadın arkadaşlarınca sergilenen geleneksel oyunda, farklı kıyafetler giyinen erkekler meydanda sopa ve kovalarla yöresel şarkılar söyleyip, dans etti.

        Ellerinde kemer bulunan iki kişinin de eşlik ettiği orta oyununda, dans edenler senaryo gereği kaçırılmak isteniyor.

        Unutulmaya yüz tutan geleneklerin yaşatılması için gençlerin düğünlerde bu tür orta oyunlarını sergilemesi, vatandaşların beğenisini kazanıyor.

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