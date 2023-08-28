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        Tunceli'de Munzur Çayı'na giren kişi boğuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 19:41 Güncelleme: 28.08.2023 - 19:41
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        Tunceli'de Munzur Çayı'na giren kişi boğuldu
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        TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, serinlemek için Munzur Çayı'na giren kişi boğuldu.

        Hozat ilçesinden Ovacık'a gezmeye gelip Hozat Köprüsü mevkisinden dün Munzur Çayı'na giren Çayan Demir (28), boğulma tehlikesi geçirdi. Ovacık İlçe Entegre Hastanesine kaldırılan Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Demir'in cesedi otopsi için Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Otopsinin ardından Demir için Hozat Cemevi'nde tören düzenlendi. Cenaze, Alancık köyünde toprağa verildi.

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