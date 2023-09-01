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        Çemişgezek Kaymakamı Koç için veda programı düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 10:54 Güncelleme: 01.09.2023 - 10:58
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        Çemişgezek Kaymakamı Koç için veda programı düzenlendi
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        TUNCELİ (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine atanan Çemişgezek Kaymakamı Önder Koç için veda programı düzenlendi.

        Çemişgezek Anaevi ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, kaymakam Koç'un eşi Çemişgezek Adliyesi hakimlerinden Azercan Koç, Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

        Katılımcıların duygu ve düşüncelerini dile getirdiği programda Kaymakam Koç, helallik istedi.

        Program, veda yemeği ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

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