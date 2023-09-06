Tunceli'de iki minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Tunceli'nin Pertek ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Giriş: 06.09.2023 - 18:36 Güncelleme: 06.09.2023 - 18:41
Sürücüleri öğrenilemeyen 34 DVK 517 plakalı minibüs ile 23 KC 929 plakalı minibüs, Tunceli-Elazığ kara yolu Beydamı köyü mevkisinde çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bir süre trafiğe kapanan kara yolu, araçların çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı.