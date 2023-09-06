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        Tunceli'de iki minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Tunceli'nin Pertek ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 18:36 Güncelleme: 06.09.2023 - 18:41
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        Tunceli'de iki minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Sürücüleri öğrenilemeyen 34 DVK 517 plakalı minibüs ile 23 KC 929 plakalı minibüs, Tunceli-Elazığ kara yolu Beydamı köyü mevkisinde çarpıştı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Bir süre trafiğe kapanan kara yolu, araçların çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı.

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