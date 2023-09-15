Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Tunceli'de vatandaşlar kuruttukları sebzelerden kışlık yiyecek hazırlıyor

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde vatandaşlar, ürettikleri sebzeleri kurutarak kış hazırlığı yapmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 11:33 Güncelleme: 15.09.2023 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tunceli'de vatandaşlar kuruttukları sebzelerden kışlık yiyecek hazırlıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tarla ve bahçelerde yazın sebze yetiştiren köylüler, sonbahar aylarında bu ürünleri hasat edip yemeklerde kullanıyor.

        Bazı vatandaşlar da ürettikleri domates, fasulye, patlıcan ve biberleri güneşin karşısında kurutup kışın tüketmeyi tercih ediyor.

        Yaklaşık bir ay evlerin damı veya balkonlarında bekletilen sebzeler, iyice kuruduktan sonra torbalanıp muhafaza ediliyor.

        Ev hanımı Besime Kola, AA muhabirine, yaz boyu bahçesinde yetiştirdiği sebzelerin bakımıyla ilgilendiğini söyledi.

        Domates, patlıcan ve biber gibi ürünlerden kurutmalık yaptığını belirten Kola, "Bu yıl gıda ürünleri çok pahalı oldu. Bizler de bütçemize göre evde ürettiğimiz sebzelerden kışlık yiyeceklerimizi hazırlıyoruz. Allah ağız tadıyla yemeyi nasip etsin." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Eris varyantı Türkiye'de
        Eris varyantı Türkiye'de
        "Hani gelecektin?"
        "Hani gelecektin?"
        Otomotivde 2 yıllık 'filo' dönemi
        Otomotivde 2 yıllık 'filo' dönemi
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        6 Şubat'ta 35 kişiye mezar oldu! İşte bilirkişi heyet raporu! Yıkılmaması mucize!
        6 Şubat'ta 35 kişiye mezar oldu! İşte bilirkişi heyet raporu! Yıkılmaması mucize!
        İstanbul'da kafeye motosikletli saldırı! 6 İsveçli gözaltında!
        İstanbul'da kafeye motosikletli saldırı! 6 İsveçli gözaltında!
        Dev hedef: 15'te 15!
        Dev hedef: 15'te 15!
        3 büyük otomotiv üreticisine grev şoku
        3 büyük otomotiv üreticisine grev şoku
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        THY uçağının iniş takımında ceset bulundu!
        THY uçağının iniş takımında ceset bulundu!
        Aldatma iddiasına yanıt
        Aldatma iddiasına yanıt
        Yunanistan'daki katliam gibi hesaplaşmada yeni detaylar!
        Yunanistan'daki katliam gibi hesaplaşmada yeni detaylar!
        Can kayıpları ve yaralılar var! Anne kız kaldırımda yürüyordu! Kahreden kaza!
        Can kayıpları ve yaralılar var! Anne kız kaldırımda yürüyordu! Kahreden kaza!
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        'Uzaylı fosili' iddiasına NASA'dan yanıt
        'Uzaylı fosili' iddiasına NASA'dan yanıt
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Simit'in üreticisi halka açılıyor
        Simit'in üreticisi halka açılıyor
        Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı
        Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı
        Libya'yı vuran selde can kaybı artıyor!
        Libya'yı vuran selde can kaybı artıyor!
        "Beni yemeğe çıkarın"
        "Beni yemeğe çıkarın"

        Benzer Haberler

        Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Nazımiye ilçesini ziyaret etti
        Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Nazımiye ilçesini ziyaret etti
        Tunceli'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Tunceli'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Tunceli'de hız ihlali yapan 195 sürücüye ceza kesildi
        Tunceli'de hız ihlali yapan 195 sürücüye ceza kesildi
        Tunceli'deki asayiş denetimlerinde 4 şüpheli yakalandı
        Tunceli'deki asayiş denetimlerinde 4 şüpheli yakalandı
        Tunceli'de terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 6 öğretmen anıldı
        Tunceli'de terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 6 öğretmen anıldı
        Tunceli'de okul önleri ve çevresinde güvenlik denetimi yapıldı
        Tunceli'de okul önleri ve çevresinde güvenlik denetimi yapıldı