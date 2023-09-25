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        Tunceli'de kadınların "orcik" mesaisi başladı

        Tunceli'de yöreye özgü, kışın vazgeçilmez lezzetleri arasından yer alan orciğin (cevizli sucuk) yapımı için kazanlar kaynamaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 16:31 Güncelleme: 25.09.2023 - 16:31
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        Tunceli'de kadınların "orcik" mesaisi başladı
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        Tunceli'de yöreye özgü, kışın vazgeçilmez lezzetleri arasından yer alan orciğin (cevizli sucuk) yapımı için kazanlar kaynamaya başladı.

        Çemişgezek ilçesinde vatandaşlar tarafından zor şartlarda toplanan ceviz ve üzümler, zahmetli bir yolculuğun ardından orciğe dönüşüyor.

        İlçenin önemli bir geçim kaynağı haline gelen orcik için önce cevizler toplanıp kırılıyor. Ardından bağlardan toplanan üzümler çeşitli işlemlerden geçirilip şıra haline getirilerek kazanda kaynatılıyor.

        Daha sonra tek tek ipe dizilen cevizler kazanda kaynatılan üzüm şırasına batırılarak kurutmaya bırakılıyor.

        Kış için orcik yapan Saray İnce, bu ürünün yapımının çok zor olduğunu söyledi.

        Bölgedeki kadınların her mevsimde farklı yöresel ürünler yaptığını belirten İnce, "Her mevsim dut pekmezi, üzüm pekmezi, salça, erişte, pekmez, bulgur ve birbirinden çeşitli, yöremize ait kültürel zenginliği bol besinler elde ederiz. Bu mevsimde üzüm ve ceviz çıktığı zaman ilk işimiz orcik yapmaktır." dedi.

        İnce, Türkiye'nin farklı kentlerine orcik gönderdiklerini ifade etti.

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