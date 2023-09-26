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        Tunceli'de kiralık ev ilanıyla kapora dolandırıcılığı yapan şüpheli tutuklandı

        Tunceli'de internetten kiralık ev ilanı verip kapora alarak vatandaşları dolandıran şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 19:04 Güncelleme: 26.09.2023 - 19:06
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        Tunceli'de kiralık ev ilanıyla kapora dolandırıcılığı yapan şüpheli tutuklandı
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        Tunceli'de internetten kiralık ev ilanı verip kapora alarak vatandaşları dolandıran şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte bir kişinin internet sitesi üzerinden kiralık ev ilanı verip aldığı kaporalarla vatandaşları dolandırdığı ihbarını aldı.

        Yapılan çalışma sonucu Pertek ilçesinde yaşadığı belirlenen B.A. operasyonla gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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