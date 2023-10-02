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        Tunceli Ovacık'ta 205 çiftçi 3 bin 671 dekarda fasulye üretiyor

        SİDAR CAN EREN - Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki köylerde 205 çiftçi, 3 bin 671 dekarda fasulye üretiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 11:18 Güncelleme: 02.10.2023 - 11:18
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        Tunceli Ovacık'ta 205 çiftçi 3 bin 671 dekarda fasulye üretiyor
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        SİDAR CAN EREN - Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki köylerde 205 çiftçi, 3 bin 671 dekarda fasulye üretiyor.

        Dağlar ve ormanlık alanlarla kaplı Ovacık'taki köylerde yaşayan üreticiler, tarlalarının büyük bölümüne fasulye ekiyor.

        İlkbaharda fasulye tohumlarını toprakla buluşturan köylüler, yaz boyunca bu ürünlerin sulamasını ve bakımını yapıyor.

        Kuru fasulye üretirken herhangi bir ilaç ya da gübre kullanmayan üreticiler, şu sıralar hasada hazır hale gelen fasulyeleri biçmek için yoğun çaba harcıyor.

        - Fasulyeleri elle ya da orakla biçiyorlar

        Günün ilk ışıklarıyla tarlalarının yolunu tutan köylüler, fasulyeleri elle ya da oraklarla biçerek balya haline getiriyor.

        Tarlalarda birkaç gün kurumaya bırakılan fasulyeler, daha sonra köylüler tarafından traktörlerle bir araya toplanıp harman makinesine atılıyor.

        Yorucu çalışmayla fasulye tanelerini bitkisinden ayıran köylüler, elde ettikleri ürünleri paketleyip kilogramını 80 liradan tüketiciye satıyor.

        Tarım işçilerinin günlük 500-600 lira yevmiyeyle çalıştığı ilçede, 205 çiftçi, 3671 dekar alanda üretim yapıyor.

        Koyungölü köyünde yaşayan Hıdır Sevinç, AA muhabirine, kentte hayata geçirilen projelerden yararlanarak organik tarımla ilgilendiğini söyledi.

        Toprakla uğraşmanın kendisini mutlu ettiğini ifade eden Sevinç, "Ovacık bir tarafı ormanlarla diğer tarafı ise dağlarla kaplı bir yer. Sanayileşme ve havanın kirli olmaması nedeniyle topraklarımız çok verimli. Kuru fasulye genellikle bahar aylarında ilçemizde ekilir ve eylül ayında da hasat edilir." dedi.

        Sevinç, tarlaların taşlık olmasından dolayı makine kullanamadıklarını ve bu yüzden de fasulye biçerken zorlandıklarını dile getirdi.

        - Fasulyeleri Türkiye'nin farklı illerine satıyorlar

        Her yıl yüzlerce dönüm arazisine fasulye ektiğini anlatan Sevinç, "Ovacık fasulyesi, yiyenlerin damağına ayrı bir lezzet verdiği için yoğun talep görüyor. Ürettiğimiz fasulyeleri ilimiz başta olmak üzere İstanbul, İzmir, Ankara, Elazığ, Malatya, Bingöl ve Diyarbakır gibi illerde satıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Üretici Besime Sevinç ise ailesiyle yıllardır tarım ve hayvancılık yaparak geçimlerini sağladığını belirtti.

        Fasulye biçmek için erkenden uyandığını ifade eden Sevinç, "Gün boyu tarlalarda çalışıyoruz ve öğlenleri birkaç saat mola verip dinleniyoruz. Sürekli güneşin karşısında çalışıyoruz ve bazen sıcaktan bunalıyoruz." diye konuştu.

        Suna Beyazgül de belirli bir ücret karşılığında sonbahar aylarında fasulye biçtiğini ve elde ettiği kazançla evinin ihtiyaçlarını karşıladığını anlattı.

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