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        Tunceli'nin ormanlarında sonbahar renkleri hakim oldu

        Tunceli'de ormanlık alanlar sonbaharın gelişiyle sarı, yeşil, turuncu ve kırmızının farklı tonlarına büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 13:45 Güncelleme: 23.10.2023 - 13:57
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        Tunceli'nin ormanlarında sonbahar renkleri hakim oldu
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        Tunceli'de ormanlık alanlar sonbaharın gelişiyle sarı, yeşil, turuncu ve kırmızının farklı tonlarına büründü.

        Her mevsim yerli ve yabancı turistleri ağırlayan kent, vadileri, şelaleleri, yaylaları ve gölleriyle dikkati çekiyor.

        Kentin Ovacık, Pülümür, Nazımiye ve Hozat ilçelerinde de sonbaharın gelişiyle ormanlık alanlar renk değiştirmeye başladı.

        Sarı, yeşil, turuncu ve kırmızının tonlarıyla kaplanan ormanlar, şu sıralar çevre il ve ilçelerden doğa tutkunlarının rotasında yer alıyor.

        Günübirlik turlarla kente gelen misafirler, Salördek, Bezik ve Karaoğlan ormanlarında gezerek stresten uzaklaşıyor.

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