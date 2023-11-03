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        Çemişgezek Kaymakamı Orçun Cüneyt Zor, köylerde incelemelerde bulundu

        Çemişgezek Kaymakamı Orçun Cüneyt Zor, köyleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 13:50 Güncelleme: 03.11.2023 - 13:51
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        Çemişgezek Kaymakamı Orçun Cüneyt Zor, köylerde incelemelerde bulundu
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        Çemişgezek Kaymakamı Orçun Cüneyt Zor, köyleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

        Kaymakam Zor, ilçeyi tanımak ve sorunları yerinde görmek için Ulukale, Gülbahçe, Doğanalan, Dedebeyli, Güneybaşı, Gedikler ve Sarıbalta köylerini ziyaret etti.

        Muhtarlarla bir araya gelen Zor, köylerde yürütülen çalışma ve projelerle ilgili bilgi aldı.

        Evleri de ziyaret eden Zor, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

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