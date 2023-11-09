Van depreminde yaşamını yitiren gazeteci Cem Emir mezarı başında anıldı

Van'da 9 Kasım 2011'de meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki ikinci depremde çöken Bayram Oteli'nde hayatını kaybeden gazeteci Cem Emir, Tunceli'de mezarı başında anıldı.

Kentte görev yapan bir grup gazeteci, Emir'in vefatının 12. yılında anma programı düzenledi. Hozat ilçesine bağlı Çığırlı köyünde bir araya gelen gazeteciler, Emir'in mezarını ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Gazeteci Cem Emir'in kız kardeşi Sinem Emir, yaptığı konuşmada, ağabeyinin 12 yıldır aralarında olmadığını ve çok özlediklerini söyledi.

Çok acı bir olay sonucu ağabeyini kaybettiğini belirten Emir, "Bizim için yol göstericiydi, öğretmendi. Kısa ömrüne çok şey sığdırmış bir insandı. Meslek hayatında çok başarılı olmasının yanında çok ilkeli ve dürüst biriydi. Bizde çok büyük izler bıraktı. Onu hiçbir zaman unutmayacağız ve her zaman kalbimizde olacak." diye konuştu.

Anma etkinliğine, Cem Emir'in babası Mehmet Ali Emir, kız kardeşi Bilge Emir ve akrabaları da katıldı.