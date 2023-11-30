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        Tunceli'de eski ilçe belediye binasında çıkan yangın söndürüldü

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, belediyenin kullanılmayan eski hizmet binasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 14:39 Güncelleme: 30.11.2023 - 14:46
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        Tunceli'de eski ilçe belediye binasında çıkan yangın söndürüldü
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        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, belediyenin kullanılmayan eski hizmet binasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Tepebaşı Mahallesi'ndeki belediyenin eski hizmet binasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

        Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın, binada hasara neden oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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