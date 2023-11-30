Tunceli'de eski ilçe belediye binasında çıkan yangın söndürüldü

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, belediyenin kullanılmayan eski hizmet binasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tepebaşı Mahallesi'ndeki belediyenin eski hizmet binasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın, binada hasara neden oldu.

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