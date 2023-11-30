Tunceli'de silahlı kavgada 1 kişi öldü

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Çakmaklı köyünde yaşayan E.G. ve Ç.E. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında Ç.E, tüfekle E.G'yi vurdu.

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

E.G, kaldırıldığı Ovacık İlçe Entegre Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Jandarma ekipleri Ç.E'yi gözaltına aldı.

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