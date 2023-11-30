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        Tunceli'de silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 19:42 Güncelleme: 30.11.2023 - 19:42
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        Tunceli'de silahlı kavgada 1 kişi öldü
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        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı Çakmaklı köyünde yaşayan E.G. ve Ç.E. arasında tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olay sırasında Ç.E, tüfekle E.G'yi vurdu.

        İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        E.G, kaldırıldığı Ovacık İlçe Entegre Hastanesinde yaşamını yitirdi.

        Jandarma ekipleri Ç.E'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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