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        Karla kaplanan Sultan Baba Dağı kış tırmanışı için dağcıları ağırlıyor

        SİDAR CAN EREN - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bulunan Sultan Baba Dağı, karla kaplı zirvesiyle kış tırmanışı yapmak isteyen dağcıları ağırlamaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 11:30 Güncelleme: 07.12.2023 - 11:53
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        Karla kaplanan Sultan Baba Dağı kış tırmanışı için dağcıları ağırlıyor
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        SİDAR CAN EREN - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bulunan Sultan Baba Dağı, karla kaplı zirvesiyle kış tırmanışı yapmak isteyen dağcıları ağırlamaya başladı.

        Dört mevsim farklı güzelliklere ev sahipliği yapan Ovacık'ta, dağcılık faaliyetleri giderek yaygınlaşıyor.

        İlçedeki Munzur ve Mercan dağlarının yanı sıra Ağdat köyünde bulunan Sultan Baba Dağı da doğa turizmine önemli katkı sağlıyor.

        Yılın her dönemi ziyaretçi ağırlayan Sultan Baba Dağı'nın zirvesi, son günlerde etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Bu durumu fırsat bilen dağcı grupları da günübirlik turlarla rotalarını dağın 2950 metre yükseklikteki zirvesine çeviriyor.

        - Karlı arazide 6,5 saat yol yürüyorlar

        Kar kalınlığının 1 metre olduğu arazide ilerleyen dağcılar, yaklaşık 6,5 saat tırmanış yaptıktan sonra hedefledikleri noktaya ulaşıyor.

        İl merkezi ve çevre şehirlerden tırmanışa katılan dağcılar, Sultan Baba Dağı'nda manzarayı izleyip fotoğraf çekiyor.

        Munzur Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı İskender Doğan, AA muhabirine, uzun yıllardır dağcılık faaliyetleriyle ilgilendiğini söyledi.

        Kentteki dağların güzelliklerini tanıtmaya çalıştığını ifade eden Doğan, şöyle konuştu:

        "Sultan Baba Dağı tırmanışı etkinliğimize Diyarbakır, Mardin ve Sivas'tan katılan arkadaşlarımız oldu. Zirvede yaklaşık 1 metre kar vardı. Güzel ve zevkli bir tırmanış yaptık. Sultan Baba Dağı yörede Tujik Dağı olarak da biliniyor ve 2950 rakıma sahip. Buraya yazları gezi gruplarını getiriyorum ve her kış da mutlaka tırmanış yapıyorum."

        - "Burada mevsim fark etmeksizin tırmanış yapılıyor"

        Dağcılardan Asya Kılıç da Tunceli'ye 6 yıl önce yerleştiğini ve kentin doğasına hayran kaldığı dile getirdi.

        Son bir yıldır dağcılık sporuna yöneldiğini aktaran Kılıç, "Burada mevsim fark etmeksizin tırmanış yapılıyor. İlk etapta tırmanışlar beni zorlasa da sonra cezbetmeye başladı ve ilk defa karlar üzerinde Sultan Baba Dağı'na tırmandım. Tunceli'nin doğası muazzam ve o yüzden de doğayı, tırmanışı seven arkadaşları gezilerimize bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Diyarbakır'dan gelerek tırmanışa katılan Hüsame Aslan ise Tunceli'deki dağcılarla güzel dostluklar edindiklerini belirtti.

        Aslan, Tunceli'yi çok sevdiğini ifade ederek, "Buradaki dağlar hem rakım hem de rota olarak harika. Daha yüksek zirveye sahip dağlara çıkmak için bu bölgedeki dağlarda antrenman yapıyoruz ve bizim için çok iyi oluyor." dedi.

        Doğa tutkunu Necla Beyaz da Tunceli'de ilk defa bir dağa kış tırmanışı gerçekleştirdiğini anlattı.

        Yolculuk boyunca keyifli anlar yaşadığından bahseden Beyaz, "Yaklaşık 6,5 saat parkur yürüdük ve yolculuğumuz zorlu olsa da çok zevkli geçti. Dağcı arkadaşlarla güzel bir şekilde zirveye varıp faaliyeti tamamladık." diye konuştu.

        Dağcı Nadir Bulut da Sultan Baba Dağı'nın zirvesinden ovaları ve çevre illerdeki dağları görme fırsatını bulduğunu ifade etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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