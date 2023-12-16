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        Tunceli'de kuyuya düşen köpeği itfaiye ve polis ekipleri kurtardı

        Tunceli'de iş makinesinin açtığı kuyuya düşen sahipsiz köpek, itfaiye ve polis ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 16:34 Güncelleme: 16.12.2023 - 16:44
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        Tunceli'de kuyuya düşen köpeği itfaiye ve polis ekipleri kurtardı
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        Tunceli'de iş makinesinin açtığı kuyuya düşen sahipsiz köpek, itfaiye ve polis ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

        Atatürk Mahallesi'nde yaklaşık 5 metre derinlikteki kuyuya düşen köpeği gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği görevlileri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kurtarma çalışması başlatan ekipler, köpeği merdiven yardımıyla mahsur kaldığı yerden çıkardı.

        Ekipler tarafından köpeğe yiyecek ve su verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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