Tunceli'de kuyuya düşen köpeği itfaiye ve polis ekipleri kurtardı
Tunceli'de iş makinesinin açtığı kuyuya düşen sahipsiz köpek, itfaiye ve polis ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.
Tunceli'de iş makinesinin açtığı kuyuya düşen sahipsiz köpek, itfaiye ve polis ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.
Atatürk Mahallesi'nde yaklaşık 5 metre derinlikteki kuyuya düşen köpeği gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği görevlileri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kurtarma çalışması başlatan ekipler, köpeği merdiven yardımıyla mahsur kaldığı yerden çıkardı.
Ekipler tarafından köpeğe yiyecek ve su verildi.
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